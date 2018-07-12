صندوق النقد: إلغاء إيداعات البنك المركزي بالنقد الأجنبي في الفروع الخارجية للبنوك.. يونيو 2019

أحمد شوقي قال صندوق النقد الدولي إن ودائع النقد الأجنبي للبنك المركزي المصري في الفروع الخارجية للبنوك المصرية سيتم تقليصها إلى 1.5 مليار دولار، بحلول 31 ديسمبر 2018. وأوضح الصندوق، في تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، أنه سيتم…

أحمد شوقي

قال صندوق النقد الدولي إن ودائع النقد الأجنبي للبنك المركزي المصري في الفروع الخارجية للبنوك المصرية سيتم تقليصها إلى 1.5 مليار دولار، بحلول 31 ديسمبر 2018.

وأوضح الصندوق، في تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، أنه سيتم إلغاء هذه الودائع بشكل نهائي بحلول منتصف يونيو 2019.

وأضاف أن هذه الخطوة تستهدف تحسين إدارة احتياطات النقد الأجنبي في مصر.





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