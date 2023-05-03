صندوق النقد : إتاحة 25 مليار دولار تمويلات للشرق الأوسط منذ 2020 حتى الآن

وافق صندوق النقد منذ نهاية مارس 2020 على إتاحة 25 مليار دولار في هيئة تمويل جديد لبلدان منطقة الشرق الأسط وشمال إفريقيا بما فيها الاتفاقات التي عقدت مؤخراً مع مصروموريتانيا والمغرب.



وأكد جهاد أزعور،مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد في مؤتمر صحفي اليوم، أن الصندوق لا يحيد عن التزامه بدعم بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبالإضافة إلى تقديم مشورة بشأن السياسات حسب ظروف كل بلد،كما يواصل مساعدة البلدان الأعضاء من خلال اتفاقات الإقراض الجارية والمساعدة الفنية.



وأشار أزعور إلى أن الصندوق حافظ على سرعة تلبية احتياجات البلدان الأعضاء المتغيرة عن طريق إنشاء الصندوق الاتئماني للصلابة والاستدامة ، والمساعدة على مواجهة أزمة الغذاء التي تواجه البلدان الأعصاء الأكثر تعرضًا للمخاطر من خلال نافذة مواجهة صدمة الغذاء في ظل تسهيلات التمويل الطارئ.



وتابع أن الصندوق عزز تواجده الفعلي على أرض الواقع من خلال إعادة فتح مركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في بيروت وإنشاء مكتب إقليميي في الرياض والذي سيعزز شراكته مع المنطقة.