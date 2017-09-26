صندوق النقد: أهداف إصلاح مصر الاقتصادية مازالت كما هي

هاجر عمران وسمر السيد:



قال صندوق النقد الدولي إن أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة للحصول علي قرض الـ12 مليار دولار لم تتغير ولا تزال كما هى، وتتمثل فى معالجة الاختلالات الخارجية والمالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز النمو الشامل ودعم خلق فرص العمل وحماية الفقراء أثناء عملية الإصلاح وتعكس المخاطبات المحدثة مع الحكومة المصرية الالتزام بهذه الأهداف.



وذكر الصندوق أن السياسات التي تم وضعها تتعامل تحديين أساسيين من التحديات المباشرة وهى ارتفاع التضخم، مما يقلل من قيمة الدخول الحقيقية؛ والتحدى الثانى هو زيادة الضغوط المالية بشكل قوى بما في ذلك ضغوط دعم الطاقة.



وأضاف الصندوق أنه تم تحديث جدول أعمال الإصلاح لمراعاة التقدم الذى تم إنجازه والأولويات الجديدة التي حددتها السلطات، مشيرة إلى أن البنك المركزي يسعي في سياسته النقدية لاحتواء التضخم واعترفت السلطات المصرية بأن توقعات التضخم ستحمل تكاليف كبيرة على استقرار الاقتصاد الكلي وتفرض عبئا ثقيلا على الطبقة الوسطى والفقراء.



وذكر أن البنك المركزي هدفه تقليص التضخم لى رقم أحادي علي المدي المتوسط، حيث إن البنك سيقف على أهبة الاستعداد لتشديد السياسة.