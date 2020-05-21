صندوق النقد : أكثر من 20 بلدا فقيرا طلبوا تخفيف أعباء الديون

قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن أكثر من 20 بلدا فقيرا طلبوا تخفيفا من أعباء الديون الثنائية الرسمية . و نشرت وكالة رويترز أن الصندوق أشار إلى أن تلك الطلبات بموجب مبادرة تدعمها مجموعة العشرين . و أشار صندوق…

قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن أكثر من 20 بلدا فقيرا طلبوا تخفيفا من أعباء الديون الثنائية الرسمية .

و نشرت وكالة رويترز أن الصندوق أشار إلى أن تلك الطلبات بموجب مبادرة تدعمها مجموعة العشرين .

و أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه مستعد لدعم تمديد الإمهال الممنوح لما بعد نهاية عام 2020 إذا اقتضت الضرورة ذلك الأمر .

و نشر جيري رايس ، المتحدث باسم الصندوق ، إيجازا صحفيا دوريا يتضمن أن أكثر من نصف الدول الفقيرة الثلاث و السبعين المؤهلة أبدى اهتماما بالبرنامج ، الذي أملته جائحة فيروس كورونا ، و من المتوقع ورود مزيد من الاستفسارات بخصوص هذا الصدد .