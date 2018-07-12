صندوق النقد: أكبر بنكين عامين في مصر قد يحتاجان إعادة رسملة

توصية مشددة بوضع قواعد واضحة لاستغلال الأموال العامةإعداد – عبدالغفور أحمد محسنقال صندوق النقد الدولي إن أكبر بنكين عامين في مصر مستقران ماليا، لكن قد يحتاجان إلى إعادة رسملة خلال العامين المقبلين لتحقيق نموا في الإقراض.يشار إلى بنكي الأهلي ومصر هما الأكبر بين البنوك المملوكة للدولة.

توصية مشددة بوضع قواعد واضحة لاستغلال الأموال العامة





إعداد – عبدالغفور أحمد محسن

قال صندوق النقد الدولي إن أكبر بنكين عامين في مصر مستقران ماليا، لكن قد يحتاجان إلى إعادة رسملة خلال العامين المقبلين لتحقيق نموا في الإقراض.

يشار إلى بنكي الأهلي ومصر هما الأكبر بين البنوك المملوكة للدولة.

وأضاف الصندوق إنه يوصي بشدة بوضع قواعد واضحة لنشر واستغلال الأموال العامة حفاظا على الاستقرار المالي.

وبحسب ثائق أصدرها أمس وتضمنت نتائج المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح المصري والتي جرت خلال الفترة من 2 إلى 17 مايو الماضي، يرى الصندوق إن القطاع المصرفي في مصر سليم وقادر على مواجهة الصدمات المعتدلة، لكنه أوصى البنك المركزي برقابة لصيقة على العديد من البنوك الأخرى الأصغر، والتي تعتبر كفاية رأسمالها وجودة أصولها وربحيتها أقل من المتوسطات المتحققة في القطاع.