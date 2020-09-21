صندوق المصريين للاستثمار العقاري : تعديل نشرة الاكتتاب تمهيدا لبدء العمل

قال هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لصندوق المصريين للاستثمار العقاري، إنه جار التنسيق لإجراء تعديلات على نشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق، تمهيدا لبدء العمل، بعد تعديلات اللائحة التنفيذية لسوق المال، التي قامت هيئة الرقابة المالية بإعلانها مؤخرا.

بعد تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال

وأشار هاشم لـ “المال” إلى أنه بمجرد نشر تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون بالجريدة الرسمية، سيتم تقديم نشرة الاكتتاب المعدلة على هيئة الرقابة المالية للحصول على الموافقة عليها.

وقال السيد، إن هذه التعديلات الصادرة مؤخرا طالبت بها شركة الصندوق خلال الحوار المجتمعي الذي تم على اللائحة التنفيذية.

وكانت هيئة الرقابة المالية قالت في بيان مؤخرًا، إن التعديلات شملت عددًا من المجالات من أبرزها الأحكام المرتبطة بصناديق الاستثمار العقارى، بما يسمح بالمزيد من المرونة، في تنفيذ سياساتها الاستثمارية، وتيسير مزاولتها لنشاط الاستثمار العقارى، والتغلب على بعض الإشكالات التي رصدتها الممارسات العملية لتلك النوعية من الصناديق.

ونقل البيان عن دكتور محمد عمران رئيس الهيئة قوله إن التعديلات التي تمت شملت تحديد مجالات استثمارات الصندوق العقاري والتغلب على إشكالية تسجيل العقارات.

“ونصت التعديلات على أن يكون الاستثمار في الأصول العقارية التي ليست محل نزاع قانونى أو مرفوع بشأنها قضايا او صادر عنها قرار تخصيص ساري من إحدى الجهات المختصة بالدولة”، وفقا لعمران.

كما شملت التعديلات تخفيض التكلفة التي يتحملها صندوق الاستثمار العقارى، وأجاز التعديل أن يتم تقييم الأصول العقارية بواسطة خبير واحد من خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة، والسماح بتوجيه أموال الصندوق العقارى للاستثمار في أي من الأصول العقارية المملوكة للأطراف ذات العلاقة بالصندوق وفقا لضوابط حددتها التعديلات حماية لحقوق حملة وثائق الاستثمار.

ولفت إلى أن اللائحة في صورتها القديمة كانت معرقلة بشدة لنشاط الصناديق العقارية، موضحا أن أبرز التعديلات التي تمت المطالبة بها إعطاء حرية التصرف لمدير الاستثمار.

جدير بالذكر إن صندوق المصريين العقاري مدرجة وثائقه بالبورصة المصرية منذ عام 2017، إلا أنه لم يبدأ العمل حتى الآن.

وكان السيد صرح لـ “المال” في أغسطس المنتهي أن بدء تشغيل صندوق المصريين للاستثمار العقارى مرتبط بصدور تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون 95 فيما يتعلق بالاستثمار فى صناديق الاستثمار العقارى .