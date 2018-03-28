صندوق المصريين العقارى يطرح اكتتابًا جديدًا فى النصف الثانى

منى عبدالبارى ومصطفى طلعتيعتزم صندوق المصريين العقارى طرح المرحلة الثانية من الاكتتاب فى وثائقه خلال النصف الثانى من العام الحالى، بعد إتمام الإغلاق الأول برأسمال 80 مليون جنيه، وفقا لهاشم السيد، الرئيس التنفيذى للشركة المديرة للصندوق.وبدأ أمس الثلاثاء التداول على وثائق صندوق المصريين للاستثمار

منى عبدالبارى ومصطفى طلعت

يعتزم صندوق المصريين العقارى طرح المرحلة الثانية من الاكتتاب فى وثائقه خلال النصف الثانى من العام الحالى، بعد إتمام الإغلاق الأول برأسمال 80 مليون جنيه، وفقا لهاشم السيد، الرئيس التنفيذى للشركة المديرة للصندوق.

وبدأ أمس الثلاثاء التداول على وثائق صندوق المصريين للاستثمار العقارى، كأول صندوق نوعه يتم قيده فى البورصة والمملوك لشركتى المصريين للاستثمار والتنمية، و«المصريين للإسكان والتعمير»، واكتتبت به مجموعة من الأفراد، بالإضافة إلى شركة قناة السويس لتأمينات الحياة، وبنك مصر للتنمية بقيمة إجمالية بلغت 80 مليون جنيه.

وكشف السيد، لـ«المال»، أن الصندوق يدرس حاليًا الدخول فى 4 مشروعات تجارية وفندقية، بمحافظتى أسيوط والمنيا، بالإضافة إلى خامس تجارى على مساحة 16 ألف متر بمدينة طنطا.

ولفت إلى أن الصندوق سيوزع عائدا دوريا على الوثائق وآخر من حصيلة بيع المشروعات، موضحاً أن العائد المستهدف للمشروعات الجارى دراستها أكثر من %30.

وقال إبراهيم فوزى، رئيس مجلس إدارة الصندوق، على هامش مؤتمر صحفى أمس لبدء التداول على وثائقه، انه يقدم ميزة للمتعاملين تتمثل فى تحويل الملكية العقارية إلى أوراق متداولة فى السوق.

وأشار إلى أن استيعاب المتعاملين بالسوق طريقة عمل الصندوق سيستغرق فترة من الوقت، موضحا أنه نشأ بعد جولة كبيرة من التفاهمات بين الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارتى البورصة والصندوق.

من جانبه قال نشأت عبدالعزيز، العضو المنتدب لشركة صندوق المصريين العقارى، إنه سيتم التقدم بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية لإضافة نشاط صانع السوق على وثائقه، لافتًا إلى تشكيل لجنة استثمار متخصصة من المطورين العقاريين والاستشاريين الماليين لدراسة المشروعات العقارية التى سيدخل بها الصندوق.

يذكر أن إغلاق باب الاكتتاب العام بصندوق المصريين للاستثمار عقارى تم فى شهر أكتوبر الماضى بعد جمع 80 مليون جنيه من إجمالى 100 مليون مستهدفة.

وارتفع سعر وثيقة الصندوق بحوالى %4.7 مع ختام أول أيام تداولاتها بالبورصة، أمس الثلاثاء، مسجلة 10.47 جنيه مقابل 10 جنيهات سعر الاكتتاب.