صندوق المصريين العقارى يجمع 80% من المستهدف

❐ هاشم: 30 مليون جنيه من مستثمرين أفراد وقناة السويس للتأمين ومصر إيران شريف عمر انتهت فترة تلقى طلبات المشاركة فى الاكتتاب العام، لصندوق شركة المصريين للاستثمار العقارى، بجمع 80 مليون جنيه، من إجمالى 100مليون جنيه، كانت تطمح الشركة فى جمعها عبر الاكتتاب، الذى انتهى الثلاثاء الماضى. وقال هاشم الس

❐ هاشم: 30 مليون جنيه من مستثمرين أفراد وقناة السويس للتأمين ومصر إيران

شريف عمر

انتهت فترة تلقى طلبات المشاركة فى الاكتتاب العام، لصندوق شركة المصريين للاستثمار العقارى، بجمع 80 مليون جنيه، من إجمالى 100مليون جنيه، كانت تطمح الشركة فى جمعها عبر الاكتتاب، الذى انتهى الثلاثاء الماضى.

وقال هاشم السيد، الرئيس التنفيذى لشركة المصريين فى الخارج للاستثمار والتنمية، إن الشركة طرحت اكتتاب الصندوق العقارى على جزئين، الأول مخصص للمساهمين الرئيسيين بالصندوق، منهم شركة بايونيرز المالية، وبعض شركاتها التابعة، وجمعت 50 مليون جنيه منهم، أما الجزء الثانى تخصيصه للمستثمرين الأفراد والمهتمين، وجمعت 30 مليون جنيه فقط.

وتابع السيد فى تصريح لـ«المال»: نهاية الثلاثاء الماضى، وبإجمالى طلبات الاكتتاب نجح الصندوق فى تغطية من %80 من قيمته، لافتاً إلى أن مشاركة شركة قناة السويس للتأمين بمبلغ 10ملايين جنيه، بجانب بنك مصر إيران الذى ساهم بـ5 ملايين جنيه فى الجزء الثانى من الاكتتاب.

وأشار إلى أن الشركة سترسل الأوراق المطلوبة خلال الساعات القليلة المقبلة، للهيئة العامة للرقابة المالية، للحصول على موافقاتها، على إطلاق الصندوق، لعدم ممانعتها على قيد الوثائق فى البورصة، تزامنًا مع مخاطبة مصر المقاصة، لحفظ وثائق الصندوق، وقيدها مركزياً.

وتوقع الانتهاء من تسجيل الصندوق، وقيد الوثائق خلال الربع الحالى، على أن يبدأ التداول عليها قبل نهاية العام الحالى، وبسعر 10جنيهات للوثيقة الواحدة.

ولفت إلى أن الشركة تعقد اجتماعاً خلال الأسبوع المقبل، مع الفريق الإدارى للصندوق، لوضع التفاصيل النهائية لاستثمار قيمة الاكتتاب العام، فى الأصول العقارية، والتجارية، والفندقية، والإدارية بالسوق المحلية.

وأبدى تفاؤله بشأن قدرة الصندوق على تحقيق الإستراتيجية المطلوبة، فى ظل جمع الأموال المطلوبة، رغم التحديات التى واجهها بداية من الأثر السلبى، لرفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزى، بجانب تباين الرؤى بشأن مستقبل القطاع العقارى فى السوق المصرية.

يشار إلى أن السوق المحلية شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية، إعلان شركة النعيم المالية القابضة، رد أموال المكتتبين فى أول صندوق عقارى بالسوق المصرية، بحجم 500 مليون جنيه، المملوك لها رغم إعلانها تغطية الاكتتاب الخاص 1.3مرة، وأرجعت قرارها إلى الآثار السلبية الناجمة عن رفع أسعار الفائدة الأساسية بالسوق، وبعض ضوابط عمل الصناديق العقارية، بعد شهرين من فتح الاكتتاب، والترويج، الذى بدأ مايو الماضى.

يذكر أن صندوق المصريين العقارى، كان يستهدف جمع 100مليون جنيه، موزعة بين 50 مليون من الاكتتاب، و50 مليون أخرى من هيكل المساهمين، الذى يتوزع بين %39 لشركة المصريين فى الخارج للاستثمار، و%17 لشركة المصريين للإسكان والتنمية، ومساهمات أخرى من شركتى بايونيرز المالية، والقاهرة للإسكان، وبنك مصر إيران.