صندوق المشاريع المصري الأمريكي يستثمر في أوركيديا

خاصأعلن صندوق المشاريع المصري الأمريكي اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة حقوق الأقلية في شركة أوركيديا للصناعات الدوائية، وفق بيان. وسيتم تنفيذ العملية من خلال شركة "لوراكس كابيتال بارتنرز" والتي تدير مشروعات الصندوق. وتشمل العملية زيادة في رأس المال من قبل صندو

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أعلن صندوق المشاريع المصري الأمريكي اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة حقوق الأقلية في شركة أوركيديا للصناعات الدوائية، وفق بيان.

وسيتم تنفيذ العملية من خلال شركة “لوراكس كابيتال بارتنرز” والتي تدير مشروعات الصندوق. وتشمل العملية زيادة في رأس المال من قبل صندوق المشاريع المصري الأمريكي والدكتور أسامة عباس، مؤسس وصاحب حصة الأغلبية ورئيس الشركة.

ووفق البيان، يضاف إلى هذا الإجراء الاستحواذ على الحصة التي تمتلكها إس بي أي SPE كابيتكال ، والمعروفة سابقًا بسويكورب Swicorp الأستثمار المباشر ، والحصة التي يملكها مساهمو حقوق الأقلية. وستستخدم حصيلة زيادة رأس المال في تعزيز قاعدة رأس المال للشركة وتمويل خططها التوسعية.

وفي هذا السياق، قال جيمس أ. هارمون، رئيس صندوق المشروعات المصري الأمريكي “نحن متحمسون ل شراكتنا مع أوركيديا” موضحا أن أوركيديا تلعب دورًا هامًا في سوق طب العيون المصري من خلال توفير دواء بأسعار مناسبة وجودة عالية للمواطنين المصريين.

ومن جانبه، قال الدكتور أسامة عباس، مؤسس ورئيس شركة أوركيديا “لقد واجهت صناعة الدواء في مصر في السنوات القليلة الماضية الكثير من التحديات. ولكن نجح فريق أوركيديا في الاستفادة من هذه الفرصة من خلال العمل الدؤوب والتركيز على توفير أدوية عالية الجودة ومناسبة من حيث التكلفة في الأسواق بالإضافة إلى فتح أسواق هامة للتصدير”.

تجدر الإشارة إلى أن مكتب تي إم إس TMS للاستشارات القانونية هو المستشار القانوني لصندوق المشروعات المصري الأمريكي. كما لعبت أرقام كابيتال دور المستشار المالي، ودي إل إيه بايبر DLA Piper ، شركة المحاماة العالمية، دور المستشار القانوني للدكتور أسامة عباس والشركة.

ويعتمد غلق العملية على الوفاء بشروط الإقفال المعتادة والمتوقع أن يتم ذلك قبل نهاية العام.