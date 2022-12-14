صندوق «القابضة ADQ» الإماراتي يجري محادثات لشراء حصة في «فينكس جروب» الإسرائيلية

تجري صناديق أبوظبي بقيادة “القابضة ADQ” محادثات لشراء حصة تبلغ قيمتها نحو 855 مليون دولار في شركة الخدمات المالية الإسرائيلية “فينكس جروب” (Phoenix Group) في ظل توسع الإمارات في البلاد بعد تطبيع العلاقات قبل عامين.

تجري شركتا الاستثمار الخاصتان “سنتر بريدج بارتنرز” (Centerbridge Partners) و”جالاتين بوينت كابيتال” (Gallatin Point Capital)، اللتان تمتلكان 33.44% من “فينكس جروب”، مفاوضات متقدمة مع الصناديق الإماراتية- بقيادة القابضة “ADQ”- التي من المتوقع أن تشتري 25% إلى 30% من الأسهم، بالشراكة مع “جالاتين بوينت”، وفقاً للبيان الذي لم يذكر شروط الصفقة المقترحة.

تجدر الإشارة إلى أن “فينيكس” مدرجة في بورصة تل أبيب، وتبلغ قيمتها السوقية 2.85 مليار دولار.

شراء حصة في “فينكس جروب”

سعت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل إلى طرق لتحسين العلاقات في مجالات الدفاع والاقتصاد منذ الاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية في 2020، في ما يعد إنجازاً تاريخياً أشادت به الولايات المتحدة كخطوة نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط. ومنذ التوصل إلى الاتفاقية، نمت التجارة عبر الحدود والصفقات بين البلدين بشكل مطرد.

اشترى صندوق الثروة “شركة مبادلة للاستثمار” حصة قدرها مليار دولار في ثاني أكبر حقل للغاز الطبيعي في إسرائيل العام الماضي، في حين أنشأت مجموعة “جروب 42” (Group 42) التي يقع مقرها في أبوظبي شراكة مع شركة “رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة” (Rafael Advanced Defense Systems) الإسرائيلية لتطوير الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.

افتتح عدد من الشركات والصناديق الإماراتية مقرات في إسرائيل، بما في ذلك شركة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية “G42″، ومكتب أبوظبي للاستثمار الذي تديره الدولة. وقد استثمرت “ADQ” بالفعل في شركة اللحوم الإسرائيلية “ألف فارمز” (Aleph Farms).