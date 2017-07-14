صندوق العشوائيات يبدأ تطوير الزبالين بـ 15 مايو

قام المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، بزيارة لمنطقة الزبالين بـ 15 مايو، التي يقطنها حوالي 1000 أسرة يعملون في مجال فرز القمامة، يرافقه الدكتور حسانين أبو زيد، استشاري المشروع، وهى إحدى المناطق المهمة ذات الأولوية، التي تتبنى الدولة تطويرها في الفترة الحالية.

وأوضح أنه تم عقد جلسة مع عدد من سكان المنطقة بوجود استشاري المشروع، وتم عرض الوضع الراهن للمنطقة، وما تعانيه من عشوائية ومخاطر نتيجة طبيعة المكان، وتم شرح بعض الأفكار التي تناسب ظروف السكان بالمنطقة وارتباطهم بأعمالهم، بحيث يتم التطوير وفق رؤية شاملة تراعي الاشتراطات التخطيطية، وتم الاتفاق المبدئي على ما تم عرضه من أفكار سواءً فيما يخص فتح الشوارع، وتوفير الخدمات، وطبيعة الوحدات السكنية، أو تقسيمات الأراضي المقترحة بالمنطقة، تمهيداً لإعداد مخطط متكامل يُعرض على جميع سكان المنطقة للبدء في اعتماده للتنفيذ، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق في نهاية الجلسة على أن يتم تغيير اسم المنطقة، لتتماشى مع أهداف التطوير بحيث يكون اسمها منطقة “زهور مايو”، بدلاً من منطقة زبالين 15 مايو.

وقال المهندس خالد صديق إن منطقة جامعي القمامة بمدينة 15 مايو بحلوان تقع شرق الطريق الدائرى المحيط بالمدينة الأم 15 مايو، وفي المنطقة الصحراوية الممتدة خارج المدينة، وتتسم المنطقة بمظاهر طبوغرافية صعبة، حيث يوجد مخر سيل، بالإضافة إلى وقوعها في منطقة جبلية، مشيراً إلى أن الصندوق بدأ في تنفيذ أعمال صناعية لمخر السيل لحماية المواطنين، وتم تنفيذ حوالي 80% من الأعمال، من خلال اتفاقية تعاون مع وزارة الري، وتم تكليف مكتب استشاري للبدء في دراسة الوضع الراهن بالمنطقة وتحديد الاحتياجات للبدء في إعداد مخطط تفصيلي لتطويرها.