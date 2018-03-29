صندوق العاملين يرفع حصته فى دايس للملابس الجاهزة

رجب عزالدينأعلنت شركة "دايس" للملابس الجاهزة، عن شراء صندوق العاملين بالقطاع الحكومى رقم 3، عدد 33 ألف سهم من الشركة، بقيمة 919 ألف جنيه تقريبًا.وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس: "بذلك ترتفع نسبة مساهمة الصندوق إلى 5 % تقريبًا بعد العملية مقارنة بنحو 4.9 % قبل العملية".وبلغ

رجب عزالدين

أعلنت شركة “دايس” للملابس الجاهزة، عن شراء صندوق العاملين بالقطاع الحكومى رقم 3، عدد 33 ألف سهم من الشركة، بقيمة 919 ألف جنيه تقريبًا.

وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس: “بذلك ترتفع نسبة مساهمة الصندوق إلى 5 % تقريبًا بعد العملية مقارنة بنحو 4.9 % قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 27.84 جنيه، والتنفيذ بواسطة شركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، وتم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 178.4 مليون جنيه خلال 2017، مقابل خسائر بلغت 137.6 مليون جنيه في 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 53 مليون جنيه، موزعًا على 53 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للواحد.