صندوق «الحوادث المجهلة» يتلقى 11.8 ألف مطالبة

المال ـ خاص: تلقى الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المعروف باسم صندوق «الحوادث المجهلة» 11.8 ألف مطالبة منذ نشأته فى 2007 حتى نهاية يونيو الماضى. وقال محسن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة "الحوادث المجهلة"، إن إجمالى المطالبات المسددة بعد التأكد من أحقيتها

المال ـ خاص:

تلقى الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المعروف باسم صندوق «الحوادث المجهلة» 11.8 ألف مطالبة منذ نشأته فى 2007 حتى نهاية يونيو الماضى.

وقال محسن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة “الحوادث المجهلة”، إن إجمالى المطالبات المسددة بعد التأكد من أحقيتها تزيد على 7 آلاف مطالبة منها 6 آلاف عن حالات وفاة، والباقى لحالات الإصابة سواء بالعجز الكلى أو الجزئى المستديم.

وأشار إلى رفض 3624 مطالبة، منها 2104 مطالبة عن حالات وفاة، و1520 لحالات إصابة، فيما يتم دراسة الطلبات الأخرى لإثبات أحقية أو عدم أحقية أصحابها فى الحصول على التعويضات المقررة.

وأنشئ صندوق «الحوادث المجهلة»، وفقا لنصوص قانون التأمين الإجبارى على السيارات رقم 72 لسنة 72، ويختص بسداد التعويضات عن حالات الوفاة، والعجز الكلى والجزئى المستديمين، بشرط عدم معرفة السيارة المتسببة فى الحادث.

ويبلغ قيمة التعويض عن حالة الوفاة، والعجز الكلى 40 ألف جنيه، وفى حال الإصابة بعجز جزئى مستديم، يتم صرف جزء من التعويض بما يتلاءم مع نسبة العجز، بناء على تقرير من أحد المستشفيات الحكومية.

وتتولى شركات التأمين التى تمارس نشاط التأمين الإجبارى، على السيارات بتمويل صندوق الحوادث المجهلة، وتقوم كل منها بدفع %3 من إجمالى أقساطها بالتأمين الإجبارى لصالحه، وفى حال ارتفاع التعويضات عن الإيرادات، يتم تقييم العجز عليها بناء على الحصة السوقية لكل منها فى أقساط الإجبارى.

وأوضح “إسماعيل” أن الصندوق منذ نشأته رفض 2104 حالة وفاة و1520 حالة إصابة والنسبة الباقية منها تحت الدراسة، مشيرا إلى أن الدعاوى القضائية المتداولة فى المحاكم بالنسبة لحالات الوفاة 3162 و361 دعوى إصابة.

فى سياق متصل، قال إن مجلس إدارة الصندوق استعرض فى اجتماعه الأخير المديونيات المستحقة على شركات التأمين لصالحه، لافتا إلى أن إجمالى المديونية تصل إلى 82.4 مليون جنيه منها 8.5 مليون خلال شهور أغسطس وسبتمبر الماضيين، وأكتوبر الماضى.

ولفت إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات اعتمد ميزانية الصندوق عن العام المالى (2016/2017) ولم يبد أى تعديلات عليها، لافتا إلى أن إجمالى مخصص التعويضات تحت التسوية بلغ 135.7 مليون جنيه منذ عام 2007 حتى نهاية يونيو الماضى.

وكشف عن القرار الذى صدر مؤخرا من مجلس إدارة الصندوق بصرف التعويضات المستحقة لحالات الإصابة من الصندوق منذ نشأته وحتى 30 يونيو الماضى بدون تسلسل لأسباب لها علاقة بسهولة استكمال الأوراق الرسمية، وضآلة عدد المستحقين مقارنة بأعداد حالات الوفاة.

ومن المعروف أن صندوق التأمين الحكومى للحوادث المجهلة، يهدف إلى تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى حالات عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث، وعدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، بالإضافة إلى حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص وفى حالات إعسار شركة التأمين كليا أو جزئيا، والحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

يذكر أن فاتورة التعويضات التى سددها صندوق الحوادث المجهلة 401.2 مليون جنيه، منذ نشأته فى 2007 حتى نهاية يونيو الماضى.