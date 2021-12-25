صندوق الثروة النرويجي يستعد لعقد من العوائد المنخفضة

قال رئيس صندوق الثروة النرويجي ، الذي تبلغ قيمته 1.4 تريليون دولار، إنه يتوقع أن تضعف الأسواق المالية لفترة طويلة، وحذّر من أن التضخم قد يكون التحدي الأكبر في المستقبل.

أوضح نيكولاي تانغين، الرئيس التنفيذي لـ”نورغس بنك إنفستمنت مانجمنت” ، وهو الصندوق السيادي النرويجي، لصحيفة “فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ” الألمانية أنه بعد تحقيق معدل عائد متوسط ​​قدره 6% لمدة 25 عاماً، يستعد الصندوق الآن لـ”عِقد من العوائد المنخفضة”.

تحذيرات صندوق الثروة النرويجي

نقلت الصحيفة عن “تانغين”: “قد يتحول العائد إلى سلبي.. علينا فقط قبول ذلك. المستقبل سيكون أقل جاذبية لنا من الماضي”.

و أضاف أن “أكبر مشكلة محتملة” للصندوق – أكبر مالك للأسهم المتداولة في العالم – هي التضخم، وأنه قد يكون لارتفاع الأسعار المتوقع “عواقب أكثر خطورة بكثير مما يُفترض حالياً بشكل عام”.

توقع “تانغين” التضخم في أسعار كل السلع، بما في ذلك أسعار الشحن والمعادن والمواد الغذائية، وتكاليف البناء، والأجور بشكل تدريجي”، وتابع: “كمستثمر طويل الأجل، ليس لدينا ( في الصندوق السيادي النرويجي) الكثير من الخيارات.. ليس لدينا مكانا نختبئ فيه من التضخم”.

تَشكَّل الصندوق النرويجي من ثروات بحر الشمال للنفط والغاز، ولديه محفظة تضم نحو 9000 سهم. وتخارج الصندوق من مئات الشركات على مدار العقد الماضي لتجنب المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة التي يقول إنه يمثلها.