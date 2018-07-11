صندوق الثروة النرويجى يدرس التخارج من شركات وارين بافت للطاقة

■ «السيادى» الأكبر فى العالم يرفض تضمن محفظته شركات تستخدم الفحم ■ استبعد شركة لحوم برازيلية بعد فضيحة فساد.. وقرر الانسحاب من كيان ملابس صينى ينتهك حقوق العمال ■ مراقبة مجموعة كيمياويات هندية للتأكد من توقفها عن تشغيل الأطفال عبدالغفور أحمد محسن يدرس صندوق الثروة السيادى ا

■ «السيادى» الأكبر فى العالم يرفض تضمن محفظته شركات تستخدم الفحم

■ استبعد شركة لحوم برازيلية بعد فضيحة فساد.. وقرر الانسحاب من كيان ملابس صينى ينتهك حقوق العمال

■ مراقبة مجموعة كيمياويات هندية للتأكد من توقفها عن تشغيل الأطفال

عبدالغفور أحمد محسن



يدرس صندوق الثروة السيادى النرويجى، وهو أكبر صندوق ثروة فى العالم بأصول تقترب من 1 تريليون دولار، بيع حصصه فى شركات الطاقة المملوكة لرجل الأعمال والملياردير الأمريكى وارين بافت بسبب استخدامها للفحم.

وبحسب تقرير لصحيفة فاينانشيال تايمز، أمس، باع صندوق النفط النرويجى بشكل سريع سنداته فى شركة الكهرباء الأمريكية «باسيفيك كورب»، بينما وضع الشركة الأم «بيركشاير هاثاوايى» للطاقة، ومجموعة الكهرباء الشقيقة «ميد أمريكان» تحت الملاحظة، مما يعنى أنها قد تستبعدهما من محفظتها فى المستقبل.

وتمثل تلك الإجراءات، أحدث خطوة يتخذها الصندوق النفطى فى عملية التحول نحو «الاستثمار الأخلاقى» وشهدت التخارج من أكثر من 100 شركة إما بسبب منتجاتها مثل شركات صناعة التبغ والأسلحة النووية، أو تلك المتعلقة باتباع الشركة لسلوك مضر بالبيئة أو انتهاك حقوق الأطفال عبر تشغيلهم.

والصندوق فى الجولة الرابعة لعملية استبعاد الشركات التى تستمد أكثر من %30 من إيراداتها عبر أنشطتها فى الفحم، وكانت الشركات الأمريكية الثلاث جزءًا من الفحص الذى قام به الصندوق على محفظته للدخل الثابت.

وكانت الاستبعادات فى الجولات السابقة تركز على أسهم الصندوق فى الشركات التى لا تتوافق مع سياسته الجديدة.

وقد أدت هذه الجولة أيضا لاستبعاد شركة «ترى ستيت جنيريشن آند ترانسميشن» الأمريكية للكهرباء، من محفظة الصندوق.

وامتلك الصندوق سندات بقيمة 164 مليون دولار فى فى شركة «بيركشاير هاثاواي» للطاقة حتى نهاية العام الماضى، وأخرى بقيمة 129 مليون دولار فى «باسيفيا كورب»، وسندات بقيمة 43 مليون دولار فى «ترى ستيت»، وأخرى بقيمة 33 مليون دولار فى «ميد أمريكان».

ومن بين الإجراءات البارزة الأخرى التى أعلن عنها الصندوق، أمس، استبعاد شركة «جى بى سي» البرازيلية من محفظتها، وهى أكبر شركة لتعبئة اللحوم فى العالم، وقد نالتها مزاعم عديدة بالفساد، وكان الصندوق يمتلك أسهما بقيمة 143 مليون دولار في JBS بحلول نهاية عام 2017 وهو التاريخ الأخير الذى كشفت فيه عن موقفها تجاه الشركة.

وكان جوزلى باتيستا الرئيس السابق لشركة «جى بى سى» وشقيقه ويسلى الرئيس التنفيذى للشركة، قد وقعا صفقات تسوية فى العام الماضى اعترفا فيها بالفساد، خاصة ما يتعلق برشوة أكثر من 1800 سياسى خلال عدة سنوات. وكاد الأخوان أن يسقطا الرئيس ميشال تامر فى مايو 2018 بعد أن قدم جيسلى شريطًا إلى المدعين العامين زعم أنه ناقش فيه رشاوى مع القائد البرازيلى.

كما قرر الصندوق النفط استبعاد شركة «لوثاى تيكستيل» وهى شركة صينية تعمل فى صناعة الملابس، بسبب «انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان»، كما وضعت شركة «نين هسينج تيكستيل» التايوانية تحت الملاحظة لنفس السبب.

وقال الصندوق إنه سيتابع جهود مجموعة «UPL» الهندية للكيمياويات من أجل تخليص نفسها من عمالة الأطفال خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويمتلك صندوق النفط %2.3 من UPL ، وهى حصة أسهم قيمت بنحو 137 مليون دولار فى نهاية عام 2017.

وكان الصندوق قد كشف مؤخراً نتائج عمليات الاستبعاد التى قام بها، قائلاً إنه خسر ما يقل قليلاً عن 30 مليار كرونة نرويجية (3.7 مليار دولار) من عائداته منذ عام 2006 بسبب استبعاد الاستثمار فى منتجات كالفحم والأسلحة النووية، وهو ما يعنى انخفاضا فى العائد بنسبة %0.1 سنويا خلال السنوات العشر الماضية، لكن الشركات المستبعدة بسبب سلوكها الضار نحو البيئة مثل «ديوك إنيرجي» للطاقة و»بوسكو» للحديد، عززت العوائد بمتوسط قدره %0.04 سنويا.

وأعلن الصندوق قد أعلن فى يناير 2018 إنهاء استثماراته فى 9 شركات، هى «إيفر جرين مارين كورب» من تايوان «وكوريا لاين كورب» و» برشيوس شيبنج» و»تورسن تاى إيجانسيز» من تايلاند و «إيكوم» و»فلور كورب» و»هانتجنتون إنجلاز إنداستريز» و»بى.أيه.إى سيستمز» بسبب دورها فى صناعة الأسلحة النووية، وشركة التطوير العقارى البولندية «أتال» بسبب استخدام مقاولى باطن تابعين لهم عمال من كوريا الشمالية فى ظل ظروف عمل سيئة للغاية، كما قرر وضع شركة «بان أوشن» الكورية الجنوبية تحت الرقابة.

وباع الصندوق الذى يديره البنك المركزى النرويجى فى السنوات الماضية حصصه فى عشرات الشركات من بينها مجموعات مثل ايرباص وبوينج للطائرات و»اليابان توباكو» للتبغ، و»ريو تينتو» للتعدين وسلسلة وال مارت.

وكان يوهان أندرسن رئيس مجلس الأخلاقيات بصندوق الثروة النرويجى، قال فى تصريحات عام 2015، إنه يعتزم التحرك بشكل أسرع فى اتخاذ إجراءات ضد الشركات السيئة السلوك فى محفظته للتخلص من أشد “المخالفين” الذين لا يصوبون أوضاعهم.

وأكد أندرسن، أن الهدف هو تحسين سلوك الشركات التى يعتبرها الصندوق أشد المخالفين عن طريق الحوار أملا فى التأثير على الآخرين خلال تلك العملية. وأضاف: «لا يمكننا ببساطة التعامل مع جميع المخالفين ومن ثم نحاول التركيز على أشد الشركات المخالفة التى يواجه الصندوق باستثماراته فيها خطرا واضحا يتمثل فى الإسهام فى ممارسات غير أخلاقية فادحة»، وفقا لرويترز.

وفقا لتقرير نشرته «سويس انفو» نشأت الاستثمارات الأخلاقية فى البلدان الأنجلوساكسونية فى العشرينات من القرن الماضى بناء على اعتبارات دينية، وهذه النوعية من الاستثمارات تمثل حاليا %8 من مجمل الاستثمارات فى تلك البلدان.