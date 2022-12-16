صندوق الثروة السيادي النرويجي يكشف سبب استبعاد شركات إسرائيلية وتايلاندية من محفظته

قرر صندوق الثروة السيادي في النرويج استبعاد شركتين تايلانديتين وآخرى إسرائيلية من محفظته، مبررا الخطوة بأن تلك الكيانات تمثل خطرا غير مقبول ذات صلة بحقوق الإنسان، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال الصندوق، الذي تبلغ قيمته 1.3 تريليون دولار، أن مجلسه التنفيذي قرر استبعاد شركة كوجنايت سوفتوير المحدودة التي تقدم برمجيات للأمن والتحليل، وشركة بي.تي.تي الوطنية للطاقة في تايلاند ووحدة أعمال النفط والتجزئة التابعة لها.

وقال مجلس الأخلاقيات في الصندوق إن شراكات تقيمها شركتا تايلاند مع شركات مملوكة لحكومة وجيش ميانمار وأنشطتهما هناك توفر للقوات المسلحة “تدفقات إيرادات ضخمة من شأنها تمويل العمليات العسكرية والانتهاكات”.

وأشار الصندوق إلى “خطر غير مقبول تسهم به الشركتان في انتهاكات جسيمة لحقوق الأفراد في أوضاع الحرب أو الصراع”.

وبالنسبة لكوجنايت، قال مجلس الأخلاقيات إن عدة دول يُقال إنها من مشتري منتجات المراقبة وعملاء لخدماتها “اتُهمت بانتهاكات شديدة الجسامة لحقوق الإنسان”. ولم يسم البيان أي دولة.

وقال الصندوق إن القرارات مستندة إلى توصيات مجلس الأخلاقيات من مايو أيار ويونيو حزيران. ولم يذكر حصة الصندوق في الشركات ولم يرد على طلب لمزيد من التعليقات حول الاستبعاد.