صندوق الثروة السعودي يشتري نادي نيوكاسل يونتيد

أعلن صندوق الاستثمارات السيادي السعودي إتمام صفقة شراء نادي نيوكاسل يونايتد، في عملية استحواذ بنسبة 100% على النادي الإنجليزي.

وقال الصندوق، في حسابه عبر تويتر، الخميس، إن “مجموعة استثمارية يقودها صندوق الاستثمارات العامة، وتضم أيضًا شركة بي سي بي كابيتال بارتنرز و آر بي سبورتس آند ميديا (المجموعة الاستثمارية)، عملية الاستحواذ بنسبة 100٪ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

شراء نادي نيوكاسل يونتيد

وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر بن عثمان الرميان: “نسعد اليوم بالإعلان عن الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد، أحد أشهر الأندية في كرة القدم الإنجليزية ونشكر في هذه المناسية جماهير نيوكاسل على إخلاصهم لهذا الكيان العريق على مر السنين، ونتطلع للعمل معًا لما فيه مصلحة النادي”.

وفي وقت لم يُكشف بعد عن قيمة الصفقة، قال نيوكاسل يونايتد، في بيان عن الصفقة عبر الموقع الإلكتروني للنادي، إنه تم الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، واكتمل الاستحواذ اليوم الخميس.

وأضاف النادي أن “إعلان اليوم هو ختام لعملية شاملة ومفصلة سمحت لمجموعة الاستثمار بالتوصل إلى صفقة تفيد جميع أصحاب المصلحة وستترك نيوكاسل يونايتد في وضع جيد لمتابعة استراتيجية واضحة وطويلة الأجل”.

وأشار النادي إلى محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيعمل كرئيس غير تنفيذي لنيوكاسل يونايتد.

وقالت أماندا ستافيلي، الرئيس التنفيذي لشركة بي سي بي كابيتال بارتنرز التي ستكون عضوًا في مجلس إدارة النادي: “هذا استثمار طويل الأجل، ونحن متحمسون للآفاق المستقبلية لنيوكاسل يونايتد”.

وأضافت: “يتماشى طموحنا مع الجماهير – لإنشاء فريق ناجح باستمرار يتنافس بانتظام للحصول على الجوائز الكبرى ويولد الفخر في جميع أنحاء العالم”.

وقال جيمي روبن، من شركة آر بي سبورتس آند ميديا، الذي سيصبح مديرًا للنادي: “نتطلع إلى مستقبل عظيم لنيوكاسل يونايتد”.

وتابع: “سنبني ناديًا مجتمعيًا حقيقيًا، استنادًا إلى معرفة عائلتنا بالمدينة وبما يتماشى مع خططنا التي تم العمل عليها بشكل وثيق مع مجلس مدينة نيوكاسل لتحقيق نمو مستدام طويل الأجل للمنطقة.”