استثمار

صندوق الثروة السعودي يشتري نادي نيوكاسل يونتيد

نتطلع إلى مستقبل عظيم لنيوكاسل يونايتد
أيمن عزام 11:28 م, الخميس, 7 أكتوبر 21 11:28 م, الخميس, 7 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن صندوق الاستثمارات السيادي السعودي إتمام صفقة شراء نادي نيوكاسل يونايتد، في عملية استحواذ بنسبة 100% على النادي الإنجليزي.

وقال الصندوق، في حسابه عبر تويتر، الخميس، إن “مجموعة استثمارية يقودها صندوق الاستثمارات العامة، وتضم أيضًا شركة بي سي بي كابيتال بارتنرز و آر بي سبورتس آند ميديا (المجموعة الاستثمارية)، عملية الاستحواذ بنسبة 100٪ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

شراء نادي نيوكاسل يونتيد

وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر بن عثمان الرميان: “نسعد اليوم بالإعلان عن الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد، أحد أشهر الأندية في كرة القدم الإنجليزية ونشكر في هذه المناسية جماهير نيوكاسل على إخلاصهم لهذا الكيان العريق على مر السنين، ونتطلع للعمل معًا لما فيه مصلحة النادي”.

اقرأ أيضا  رئيس الوزراء السوداني يبحث مع وفد شركة القلعة تنفيذ مشروعين للغاز والطاقة الشمسية

وفي وقت لم يُكشف بعد عن قيمة الصفقة، قال نيوكاسل يونايتد، في بيان عن الصفقة عبر الموقع الإلكتروني للنادي، إنه تم الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، واكتمل الاستحواذ اليوم الخميس.

وأضاف النادي أن “إعلان اليوم هو ختام لعملية شاملة ومفصلة سمحت لمجموعة الاستثمار بالتوصل إلى صفقة تفيد جميع أصحاب المصلحة وستترك نيوكاسل يونايتد في وضع جيد لمتابعة استراتيجية واضحة وطويلة الأجل”.

اقرأ أيضا  تحذيرات حكومية من ضغوط تضخمية وتوقعات برفع سعر الفائدة 100 نقطة

وأشار النادي إلى محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيعمل كرئيس غير تنفيذي لنيوكاسل يونايتد.

وقالت أماندا ستافيلي، الرئيس التنفيذي لشركة بي سي بي كابيتال بارتنرز التي ستكون عضوًا في مجلس إدارة النادي: “هذا استثمار طويل الأجل، ونحن متحمسون للآفاق المستقبلية لنيوكاسل يونايتد”.

وأضافت: “يتماشى طموحنا مع الجماهير – لإنشاء فريق ناجح باستمرار يتنافس بانتظام للحصول على الجوائز الكبرى ويولد الفخر في جميع أنحاء العالم”.

وقال جيمي روبن، من شركة آر بي سبورتس آند ميديا، الذي سيصبح مديرًا للنادي: “نتطلع إلى مستقبل عظيم لنيوكاسل يونايتد”.

اقرأ أيضا  صندوق تحيا مصر يوقع عدة بروتوكولات لتجهيز مشروعات في قرية سيدي عبد الرحمن

وتابع: “سنبني ناديًا مجتمعيًا حقيقيًا، استنادًا إلى معرفة عائلتنا بالمدينة وبما يتماشى مع خططنا التي تم العمل عليها بشكل وثيق مع مجلس مدينة نيوكاسل لتحقيق نمو مستدام طويل الأجل للمنطقة.”

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

«القومى للتخطيط» يحذر: جزء ضخم من تحويلات المصريين بالخارج يتم بعيدًا عن الجهاز المصرفي

أميرة الحسيني 7:50 م, الخميس, 7 أكتوبر 21

الحكومة تكشف حقيقة رفع نسب الزيادة السنوية في مصروفات المدارس الخاصة والدولية

المال - خاص 12:27 م, الخميس, 7 أكتوبر 21

تحذيرات حكومية من ضغوط تضخمية وتوقعات برفع سعر الفائدة 100 نقطة

أميرة الحسيني 8:35 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

«مدبولي» يستقبل نائب رئيس شركة «لوريال» ويوجه بتقديم أوجه الدعم

صفية حمدي 6:25 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

صندوق تحيا مصر يوقع عدة بروتوكولات لتجهيز مشروعات في قرية سيدي عبد الرحمن

محمود محسن 4:53 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

دراسة لـ«التخطيط» تقترح تدشين شبكات إنترنت محلية لمواجهة الأزمات المفاجئة

أميرة الحسيني 4:46 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21