صندوق التنمية المحلية : تمويل 209 مشاريع متناهية الصغر فى 13 محافظة

تتبنى وزارة التنمية المحلية خطة عمل طموحة وهادفة لصندوق التنمية المحلية التابع لها لتقديم قروض ميسرة للمرأة والشباب وكافة أفراد الأسرة بمختلف المحافظات، مما يساهم في الحد من نسبة البطالة، ويساعد فى سد احتياجات السوق المحلية، والقيام بدورها في تحسين جودة وزيادة المعروض من بعض المنتجات في السوق المصرية.

وأعلن اللواء محمود شعراوى انطلاق جهود صندوق التنمية المحلية لبدء تنفيذ خطته للعام المالى الجديد 2022/2023، حيث وافق الصندوق في أولى اجتماعاته على تمويل 209 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر فى 13 محافظة، بتمويل يبلغ 2,4 مليون جنيه، منها 2 مليون جنيه وفرها الصندوق للمستفيدين كقروض، و385 ألف جنيه مشاركة من المستفيدين فى تنفيذ المشروعات، لافتًا إلى أن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية والملابس والمفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن محافظة أسوان احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق بتنفيذ 159 مشروعًا، مشيرًا إلى أهمية دور الصندوق في تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة تتوافق مع طبيعتها لسكان القرى والمحافظات، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة، ومساعدة الشباب ليخلق لنفسه طريق حياته المهنية، خاصة من يمتلك أفكار مميزة ويعمل على تطويرها باستمرار ولا يحتاج رأس مال كبير.

قال الوزير إن قروض صندوق التنمية المحلية تصب في صالح توفير حياة كريمة للمواطنين تزامناً مع الجهود التى تبذلها الدولة في هذا الشأن .

ولفت الوزير، الى أن صندوق التنمية المحلية يدعم جهود تعزيز قدرات المرأة وتمكينها اقتصادياً في كل محافظات مصر خاصة المعيلة بالريف المصرى ، لتتجاوز نسبة المشروعات التي تمت الموافقة عليها للمرأة 74,6 % ،حيث بلغت النسبة 100% في الجيزة والإسماعيلية والدقهلية وسوهاج وشمال سيناء وكفر الشيخ مشيراً إلى الصندوق يتبنى مساعدتهن في إجراء دراسات الجدوى لمشروعاتهن وتسويق منتجاتهن اليدوية والحرفية والتراثية من خلال المنصة الإليكترونية أيادي مصر تماشياً مع أهمية التسويق الالكتروني في زيادة نسبة مبيعاتها للمنتجات وفتح أسواق جديدة لهم لاسيما خلال فترات الصعوبات لما يشهده العالم من تبعات جائحة كورونا والتحديات الاقتصادية

وأضاف شعراوي، أن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يعد أمرًا ضروريًا لتعزيز الاقتصاد الوطني ، كما تعتبر الشركات الصغيرة من محركات النمو بل وتعتبر العمود الفقري للتوسع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظات ، مشيراً إلى أنه تم توجيه خطة عمل الصندوق للعام المالى الجديد لتحقيق التكامل مع المبادرة التي تبناها رئيس الجمهورية “حياة كريمة” للعمل على توفير فرص عمل بقري المبادرة وتحسين مستوى معيشة الأفراد ودعمهم في إقامة مشروعات تحقق لهم دخلاً ثابتاً .