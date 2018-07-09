صندوق التنمية المحلية ببورسعيد ينضم لممولي المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أمانى العزازى انضم صندوق التنمية المحلية بمحافظة بورسعيد إلى قائمة الجهات الممولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحد أقصى 30 ألف جنيه، وبفائدة بنكية 6%.وقال السيد سعدون مدير مشروعك ببورسعيد إن المحافظ اللواء عادل الغضبان قرر تشكيل لجنة لدفع العمل وتوحيد الجهود في مجال الإنتاج للمشروعات الصغير

أمانى العزازى

انضم صندوق التنمية المحلية بمحافظة بورسعيد إلى قائمة الجهات الممولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحد أقصى 30 ألف جنيه، وبفائدة بنكية 6%.

وقال السيد سعدون مدير مشروعك ببورسعيد إن المحافظ اللواء عادل الغضبان قرر تشكيل لجنة لدفع العمل وتوحيد الجهود في مجال الإنتاج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة مدير جهاز تشغيل شباب الخريجين وعضوية ممثلين عن الجهات المانحة.

وتهدف اللجنة لدفع حركة المشروعات الصناعية والإنتاجيه في مجالات صيد الأسماك وتربية الماشية والمشروعات الزراعية بمنطقة سهل الطينة، وفق سعدون.

وأشار إلى أن سقف التمويل ارتفع بجهاز مشروعك (المشروع القومى للتنمية المجتمعية) التابع لوزارة التنمية المحلية يصل إلى 2 مليون جنيه.

فيما ارتفعت حجم التمويلات النقدية للمشروعات الصغيرة التي يمنحها صندوق جهاز تنمية المشروعات (الصندوق الاجتماعى سابقا) لتصل إلى 10 ملايين جنيه.

وقال إن إدارة الجهاز ببورسعيد لديها 267 دراسة جدوى جاهزة للراغبين في إقامة مشروعات تنموية صغيرة ومتوسطة ونسمح بتلبية رغبة العميل في الحصول على تمويل مشروعه من البنك الذى يرغب فية ضمن قائمة البنوك المتعامله مع مشروعك.

وفى سياق متصل، أكد سعدون أن الإناث يتصدرون قائمة المستفيدين من مشروعك ,سجل 67 سيدة مقابل 59 رجل في الفئه العمرية من 20 إلى 40 سنة وسجل عدد المستفيدين في الفئه العمرية من 41 وحتى 60 سنة 42 سيده مقابل 20 رجلا من المتقدمين في نفس الفئة العمرية .

ووفر المشروع 304 فرصة عمل منها 164 فرصة في النشاط التجارى و 70 فرصة عمل بالنشاط الصناعى و63 فرصة بالنشاط الخدمى وعدد 2 فرصة بالنشاط الحرفى و5 فرص بالنشاط السياحى.

يذكر أن مبادرة مشروعك تتبع وزارة التنمية المحلية وتم إطلاقها عام 2015 وتقدم المبادرة قروضا بشروط ميسة بحد أدنى تصل إلى 500 ألف جنية يمنح للمهن الحرة وتمويل النشاطات التجارية والمشروعات الصغيرة في صورة قروض لشراء وتمويل الآلات والمعدات ومشروعات الثروة الحيوانية وتمنح المبادرة رخص تشغيل مؤقتة لأصحاب المشروعات لمدة 5 سنوات بالتنسيق مع الأحياء التابعة للحكم المحلى.

وتم مؤخرا إدراج صندوق التنمية المحلية بالمحافظة لبقائمة ممولى مشروعك لرفع المستوى الإقتصادى للمواطن محدود الدخل ,والإستفادة من إمكانيات الصندوق في دعم المشروعات الإنتاجية والأسر المعيلة .وخاصة مشروعات التروه السمكية وتربية الماشية



