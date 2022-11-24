صندوق التنمية الحضرية يوافق على إجراءات التسعير والطرح لمشروع تطوير عواصم المحافظات

عقد مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية اجتماعًا برئاسة المهندس خالد صديق؛ لمتابعة عددٍ من مشروعات الصندوق في المحافظات المختلفة.

في مستهل الاجتماع أوضح صديق أن صندوق التنمية الحضرية يهدف للإسهام في تحقيق التنمية بالمجتمعات السكنية المختلفة، و العمل على ضمان حق المواطن في الحصول على مسكن آمن، وتحسين أوضاعه المعيشية والاقتصادية، انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية، وتنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة، التي تدعم السكن والخدمات الأساسية الملائمة والآمنة وميسورة التكلفة لكافة الأشخاص.

وتم خلال الاجتماع الموافقة على إجراءات التسعير والطرح وآلياته لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى ضمن المبادرة الرئاسية (سكن لكلِ المصريين)، كما تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في المرحلة العاجلة.

وعلى صعيد إجراءات التسعير والطرح، أوضح المهندس خالد صديق أن نسبة عدد الوحدات بالطرح الأول للبيع لا تزيد عن 5% من إجمالي الوحدات. وسيتم الطرح في محافظات (المنوفية – المنصورة – قنا – سوهاج – المنيا – الفيوم – السويس – كفر الشيخ – دمياط) لعدد 1284وحدة، من إجمالي عدد 21984 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى سيتم طرحها تباعًا.

وعلى صعيد الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، قال “صديق” أنه يتم العمل حاليًا في 23 موقعًا بـ 13 محافظة، وهي: (القاهرة – السويس – دمياط – كفر الشيخ – الغربية – القليوبية – الفيوم – الشرقية – المنوفية – قنا – المنيا – سوهاج – الدقهلية)، بإجمالي 61 ألف وحدة سكنية. ووصلت معدلات التنفيذ إلى نسب متقدمة.