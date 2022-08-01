صندوق التنمية الحضرية ينوى ضخ 10 مليارات جنيه

◗❙ صديق: 120 مليار جنيه تكلفة تطوير العواصم.. تم صرف 53 مليارًا منها حتى الآن

يعتزم صندوق التنمية الحضرية -تطوير العشوائيات سابقًا- إنفاق 10 مليارات جنيه خلال العام الحالى، لاستكمال الأعمال المدرجة ضمن خطة الصندوق 2030، منها حدائق الفسطاط، والقاهرة التاريخية، والمناطق غير المصنفة والعشوائيات.

وأوضح خالد صديق، الرئيس التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية، أن التكلفة الإجمالية لمشروع تطوير العواصم تبلغ 120 مليار جنيه، تم صرف حتى الآن 53 مليارًا منها، لافتًا إلى أنه من المخطط إنشاء 108 آلاف وحدة سكنية.

وتابع «صديق» فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن التكلفة الاستثمارية لمشروع القاهرة التاريخية تبلغ 6 مليارات جنيه، مخصصة لـ 5 مناطق وهى حارة الروم، وباب زويلة، ودرب اللبانة، والحاكم، والحسين.

وأشار إلى أن الصندوق أنفق ما يعادل مليارًا و100 مليون جنيه من إجمالى استثمارات المشروع.

وعلى صعيد مشروع تطوير حدائق الفسطاط، بلغ حجم الاستثمارات نحو 6 مليارات جنيه، على أن يتم الانتهاء منه كلياً خلال عام 2023، بحسب قول صديق.

وأضاف أن صندوق التنمية الحضرية خصص حوالى 350 مليون جنيه لصالح الجهاز المركزى للتعمير.

ونشرت «المال» سابقًا أن صندوق التنمية الحضرية يتفاوض للحصول على قرض بقيمة 53 مليار جنيه من عدة بنوك محلية، بهدف استكمال مشروعاته التابعة، وما زال فى مرحلة التفاوض.

وأكد «صديق» متابعة منظمة اليونسكو لأعمال تطوير منطقة القاهرة التاريخية، إذ سيتم إنشاء كيان مؤسسى لتيسير عملية اتخاذ القرارات ومتابعة الأعمال لضمان استدامتها وحمايتها من التدهور.

وأنشأ صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وفقًا للقرار جمهورى رقم 305 لسنة 2008.

ويهدف الصندوق إلى حصر المناطق العشوائية وتطويرها، وتنميتها، ووضع الخطة اللازمة لتخطيطها عمرانيًا، وإمدادها بالمرافق الأساسية، من مياه وصرف صحى وكهرباء؛ ويباشر اختصاصاته بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية، وعلى هذه الجهات إمداده بالمعلومات والخبرات والمساعدات اللازمة.

ويعمل الصندوق مع عدة كيانات وهيئات دولية، منها المفوصية الأوروبية، ومنظمة اليونيسيف، وهيئة بلان، من خلال شراكات لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتطوير المناطق العشوائية لتصبح ملائمة للعيش فيها.

ووفقاً لصديق، مر الصندوق بمرحلتين، الأولى من 2008 إلى 2014 تم خلالها صرف 652 مليون جنيه للتطوير، والثانية من 2014 إلى 2020 وصُرف خلالها أكثر من 28 مليارًا، مشيرًا إلى أن تلك الفجوة توضح اهتمام الصندوق بقضية تطوير العشوائيات.

ومنذ أسابيع نشرت «المال» خبرًا يتضمن موافقة لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، على عدة موازنات مستهدفة لجهات تنموية خلال العام المالى المقبل، أبرزها صندوق التنمية الحضرية، والذى أقرت موازنته الإجمالية بقيمة 10 مليارات و65 مليونًا و375 ألف جنيه.

واطلعت «المال» على تفاصيل الموازنة، التى شملت تقديرات الخطة الاستثمارية للصندوق للعام المالى الجديد بقيمة 10 مليارات و41 مليونًا و192 ألف جنيه.

وفى الفترة الأخيرة، تلقى الصندوق عدة طلبات من عدة دول، على غرار باكستان والهند، لإبرام اتفاقيات تعاون بشأن نقل خبرات الصندوق، وتجربته المثمرة فى تطوير العشوائيات، والطفرة العمرانية التنموية فى الفترة الأخيرة، وفقًا لقول صديق.

ويتعاون الصندوق بصفة مباشرة مع وزارة الخارجية والجانب الأفريقى بشأن نقل الخبرات المختلفة، وتأهيل الشركات المصرية وشركات المقاولات والمكاتب الاستشارية للعمل هناك، ضمن ملف إعادة الإعمار، وخصص صندوق التنمية الحضرية حوالى 350 مليون جنيه لصالح الجهاز المركزى للتعمير.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا خلال الأسبوع الماضى بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة “صندوق التنمية الحضرية”، وعدد من المسئولين، لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات الصندوق.

وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على متابعة تنفيذ مشروعات التنمية الحضرية، وفى مقدمتها، مشروعات تطوير عواصم المحافظات، وإعادة إحياء القاهرة التاريخية، بالنظر إلى أهميتها فى تحقيق مشروعات حضارية تُظهر الوجه الحقيقى للمدن المصرية بكامل رونقها وتميزها.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على توفير التمويل اللازم لمشروعات الصندوق التى يتم تنفيذها فى مختلف المحافظات، والتى تُسهم فى جودة الحياة للسكان، وتطوير العمران القائم، وكذلك توفير الآلاف من فرص العمل لأهالى المناطق التى يتم تنفيذ المشروعات بها.

واستعرض «صديق» الخطوات الخاصة بتنفيذ عدد من المشروعات الجارية بالمناطق غير الآمنة، وعلى رأسها «مشروع أرض الخيالة»، الذى يتم تنفيذه على مساحة 40 فدانًا، ويتكون من 2268 وحدة سكنية، و28 محلًا تجاريًا.

كما استعرض الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن سير العمل فى المشروع يتم فى 36 موقعاً بـ 13 محافظة، لإقامة نحو 114 ألف وحدة سكنية، على مساحة إجمالية تبلغ حوالى 1478 فداناً

وأكد أن تنفيذ الوحدات يتم بنسب إنجاز متقدمة، إلى جانب تنفيذ عدد من المحال التجارية والوحدات الإدارية والخدمات والمرافق العامة، بما يسهم فى توفير مجتمع سكنى متكامل يلبى مختلف احتياجات المستفيدين من هذه الوحدات.

وتطرق رئيس «صندوق التنمية الحضرية»، إلى الاجراءات التنفيذية لمشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، بما يتضمنه من تطوير المنطقة المحيطة بمسجد الحاكم، ومنطقة باب زويلة وحارة الروم، فضلًا عن تطوير منطقة درب اللبانة، وحديقة ميدان الرميلة، إذ عرض مقترحًا لإنشاء وحدة مؤقتة لإدارة المشروعات التى تم الانتهاء منها، والحفاظ عليها من التعديات، ضمن مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، تتولى مهام جذب المستثمرين والترويج للوحدات والأنشطة الجديدة، والتواصل مع الفئات المستهدفة، وتطوير الحرف التقليدية.

وأوضح «صديق» أنه فيما يتعلق بمشروع حديقة ميدان الرميلة بمنطقة درب اللبانة بنطاق القاهرة التاريخية، فقد تم الانتهاء من أعمال تطوير الحديقة، وتطوير عدد من واجهات المبانى بنطاق المشروع، كما تم تطوير واجهات 25 مبنى بمنطقة مسجد الحاكم، و27 مبنى بمنطقة باب زويلة وحارة الروم، وتم إنشاء مبنى جديد.