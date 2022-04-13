عقد مجلس إدارة “صندوق التنمية الحضرية” اجتماعه برئاسة المهندس خالد صديق، لاستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

وصرّح المهندس خالد صديق بأنه تم خلال الاجتماع استعراض خطة الصندوق لطرح عدد من الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، في المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” .

وأوضح “صديق” أن هناك عدة آلاف من الوحدات السكنية يتم تنفيذها حاليا في عواصم المحافظات، بنسب إنجاز مُتقدمة، بجانب تنفيذ الخدمات المختلفة، التي تساهم في توفير مجتمع سكني حضاري متكامل الخدمات للمستفيدين من هذه الوحدات.

ونوه إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن إجراءات حجز الوحدات المطروحة.

وأكد أنه تم خلال الاجتماع عرض نتائج اجتماعات اللجنة المُشكلة لوضع الضوابط وآليات تنفيذ مشروعات بالشراكة مع القطاعات المختلفة بالدولة، بما يساهم في تحقيق مستهدفات الصندوق في توفير مجتمعات تنموية حضارية.

وأشار المهندس خالد صديق إلى أنه تم أيضا مناقشة الإجراءات التي تمت بشأن تأهيل الشركات لإدارة مشروع “حدائق الفسطاط”، حيث يتم حاليا تطوير منطقة حدائق الفسطاط.

وتتبع أنه من المقرر أن يتم تنفيذ عدة مشروعات خدمية وترفيهية وسياحية بها، ومن ثم يهدف الصندوق إلى إدارتها على أعلى مستوى؛ للحفاظ على الاستثمارات التي يتم ضخها.