صندوق التنمية الحضرية يطرح عددًا من الوحدات التجارية والإدارية بالغربية والقاهرة

طرح صندوق التنمية الحضرية، التابع لمجلس الوزراء، عددا من الوحدات الإدارية والمحلات التجارية في نطاق محافظة الغربية، وكذا بمنطقة الأسمرات بالقاهرة.

وتشمل عملية الطرح 12 محلا تجاريا تبدأ من 12 مترا مربعا للمحل، إضافة إلى 4 وحدات إدارية تبدأ من 72 مترا مربعا، كما تم طرح 3 صيدليات تبدأ بمساحات بقرابة 40 مترا مربعا.

وتقع تلك الوحدات بحي أول طنطا بمنطقة العجيزي، وذلك بواقع 6 محلات بعمارات الرقيق، ومساكن الشباب، وخلف مساكن الشباب، وخلف قسم السلام، وعمارات السلام، وعمارة الشباب.

ومن المقرر أن يتم عقد جلسة المزايدة يوم 19 نوفمبر الحالي، على أن يلتزم من يرسي عليه المزاد استلام الوحدة خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ رسو المزايدة، إضافة إلى أن يقوم بالتشغيل الفعلي للنشاط في مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ التعاقد.

كما لا يجوز للراسي عليه المزاد الانتفاع بأي جزء أو مساحة من الأرض الخارجة عن نطاق المساحة المبيعة له، ولا يحق له عمل تعديل أو بروزات بالواجهات الخارجية أو وضع لاقتات على الواجهات الخارجية والأرصفة أو الأرض المجاورة للمساحة الراسي عليها المزاد.

كما يلتزم عليه المزاد بتركيب عداد الكهرباء وعداد المياه وسداد قيمة الاستهلاك، وكذا سداد رسوم النظافة طبقا للنظم واللوائح المعمول بها في الجهات ذات الاختصاص وذلك بعد الحصول على خطاب من الصندوق موجه للمرافق.

كما طرح صندوق التنمية الحضرية، مزايدة لاستغلال قطعة أرض تصل 1700 متر مربع الى وذلك لمدة 9 سنوات.

وحسب كراسة الشروط، فتقع تلك الأرض بمشروع الخيالة بحي البساتين بمحافظة القاهرة والذي يقع على مساحة تصل الى 40 فدان، حيث تصلح الأرض المطروحة لكافة الأغراض الاستثمارية.

وذكرت كراسة الشروط على ان المشروع مقام عليه عدد 42 عمارة، وكل عمارة مكونة من دور أرض وتجاري و9 أدوار سكني باجمالي 2268 وحدة سكنية بمساحات تصل الى 6 أمتر مربع، و194 محلا تجاريا بمساحات من 19 – 164 مترا مربعا تقريبا.

كما يوجد بالمشروع مبنى للبريد، ومركز شرطة ومركز سباب، ونقطة اطفاء، ومسجد وكنيسة، ووحدة اسعاف وحديقة عامة.

وتقع المساحة المطورحة بالقرب من مدرسة تحيا مصر والمسجد والكنيسة ومركز الشرطة على حدود شارع النجاح بواجهة في حدود 45 متر على الشارع.

ومن المقرر أن يتم عقد جلسة المزايدة يوم 21 نوفمبر الجاري بالمدينة الشبابية أمام حي الاسمرات، على ان يعكي شهر سماح للراسي عليه المزاد من تاريخ الاعتماد ولا يستحق عليه قيمة إيجارية، كما يتم تسليم المساحة للمنتفع فور انتهاء إجراءات التعاقد بلجنة التسليم يتم تشكيلها بمعرفة الصندوق بحضوره يوحرر محضر بما انتهت اليه من اجراءات.

كما يلتزك الراسي عليه حق الانتفاع بالمحافظة على المساحة المنتفع بها ولا يجوز التنازل عن العقد للغير إلا بموافقة الصندوق بعد تحمل المتنازل قيمة ( التنازل وقدرها 5% من قيمة حق الانتفاع الكلية، ويلتزم المتنازل اليه بكافة الشروط الحاكمة للعلاقة الايجارية، كما يلتزم المنتفع باستخدام المساحة طبقا للغرض المخصص لها.

كما تكون سنوات الاستغلال للأرض تصل الى 9 سنوات، وقابلة للتجديد بموافقة الصندق، على أن يتم التزايد على قيمة حق الانتفاع للمساحة المؤجرة بالمتر المربع شهريا، بزيادة سنوية تصل الى 10% سنويا.

كما طرح صندوق التنمية الحضرية، 19 محلا تجاريا بحي الاسمرات بالمرحلة الثالثة بالقرب من نادي الصيد والطريق الدائري ومحور المشير.

وذكرت كراسة الشروط أن حي الاسمرات يقع على مساحة 196 فدان باجمالي وحدات تصل الى 17.9 ألف وحدة سكنية وعدد 504 محل تجاري خدمي حيث يتكون من 3 أحياء، الاول على مساحة 71 فدان بواقع 167 عمارة بواقع 5944 وحدة سكنية.

بينما حي الاسمرات 2 مقام على مساحة 59 فدان ويشتمل 134 عمارة باجمالي 4680 وحدة سكنية، فيما يقع الحي الثالث على مساحة 66 فدان بواقع 124 فدانا بواقع 7298 وحدة سكنية، ويقع بها 176 محلا تجاريا بمساحات من 30 – 35 مترا مربعا.