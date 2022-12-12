صندوق التنمية الحضرية يترقب موافقة «المركزى» على اقتراض 53 مليار جنيه 

يترقب صندوق التنمية الحضرية موافقة البنك المركزى على إقراضه 53 مليار جنيه لتعزيز الملاءة المالية واستكمال مسيرته التنموية.

قال خالد صديق رئيس مجلس إدارة الصندوق إنه قطع شوطا كبيرا من المفاوضات مع «المركزى» خلال فترة سابقة للحصول على القرض بضمان وزارة المالية؛ ولكن بعد تغيير قيادة البنك، وارتفاع أسعار الفائدة؛ فضل الترقب وعرض الأمر على محافظ البنك الجديد.

وأشار صديق – فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش مؤتمر صحفى أمس – إلى أن صندوق التنمية الحضرية لديه خطة توسعية فى مجال التطوير العمرانى لذلك بدأ مباحثات بنكية للاقتراض؛ ويطمح فى الحصول خلال العام الحالى على أول شريحة من القرض بقيمة 15 مليار جنيه.

وأوضح أن الموازنة المعتمدة للصندوق خلال 2022/2023 بلغت 10 مليارات جنيه تم توفيرها من “المالية” ولكن بعد إقرار خطة توسعات ارتفعت إلى 75 مليارا يحاول تدبيرها عبر الاقتراض البنكي.

وأكد «صديق» أن الصندوق لديه خطط بديلة لتعزيز السيولة والحصول على تمويلات حال فشل الاقتراض البنكى منها متحصلات بيع وحدات سكنية تابعة أو الحصول على منح أجنبية.

وذكر أن اختلاف وجهات النظر مع قيادات «المركزى» حول القرض تتمثل في نسبة الفائدة وسعر «الكوريدور» للقرض؛ ويحاول الصندوق إقرار نسبة منخفضة فيما يسعى «المركزى» لزيادتها.

وأنشئ صندوق تطوير العشوائيات عام 2008 بهدف حصر المناطق العشوائية وتطويرها، ووضع الخطة اللازمة لتخطيطها عمرانيًا، وإمدادها بالمرافق، ومن عامين تم تغيير اسمه إلى «التنمية الحضرية».

وألمح «صديق» إلى التحول الإستراتيجى فى عمل الصندوق ليصبح كيانا متكاملا لديه موارد من أنشطته الاستثمارية ويبحث الدخول فى شراكات مع مستثمرين ومطورين من القطاعين العام والخاص.

وأعلن عن فتح باب الحجز فى وحدات مشروع “داره” أحد مشروعات المبادرة الرئاسية للتطوير العمراني، اعتبارًا من 18 ديسمبر الحالى وحتى 12 يناير المقبل بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، فى إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة لكل شرائح المجتمع.

وتابع: «تقرر طرح المرحلة الأولى فى 9 محافظات، هي: المنوفية والدقهلية وقنا وسوهاج والمنيا والفيوم والسويس وكفر الشيخ ودمياط بإجمالى 1284 وحدة، بمساحات تتراوح من 90 إلى 127 و179 مترًا، بمستويات تشطيب تناسب احتياجات الإسكان فوق المتوسط والاستثمارى». وحول التيسيرات وأنظمة السداد، أكد «صديق»، أن هناك 3 أساليب مختلفة للتقسيط على 3 أو 5 أو 7 سنوات، إذ يتم فى البداية سداد مبلغ “جدية حجز”، وبعد ذلك يتم دفع %15 من سعر الوحدة، وخلال سنة.

يتم سداد %15 من ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية. وأضاف أنه عند الاستلام يتم سداد دفعة استلام تبدأ من 10 إلى 15 و%20 إلى جانب «وديعة الصيانة.