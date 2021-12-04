صندوق التنمية الثقافية يطلق جائزة «أحمد مبارك في عيون الوطن» للنقد الأدبي

ينظم مركز الحرية للإبداع بالاسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، مسابقة في النقد الأدبي بعنوان «أحمد مبارك في عيون الوطن»، برعاية النائبة مني عمر عضو مجلس النواب، بداية من الغد 5 ديسمبر وحتى 26 ديسمبر 2021، على أن تعلن النتائج وأسماء الفائزين في حفل التكريم الأربعاء 5 يناير 2022 بمركز الحرية للإبداع .

تتضمن شروط المسابقة تقديم دراسة نقدية تبين الأبعاد الفنية والإبداعية والدلالية في العمل محل الدراسة مع إظهار الجوانب الشعرية والعاطفية وجماليات النص وأساليبه البيانية المؤثرة، تقدم الدراسة في أحد الأعمال الإبداعية للشاعر أحمد مبارك في القصائد التالية: «كانت أمي أُمية» و«وفي مقلة العين تأوي الديار» و«انها مصر»، «مصر عادت»، «البيت» .

أحمد مبارك من أهم الأصوات الشعرية المتميزة في العالم العربي

يعدّ الشاعر أحمد محمود مبارك واحدا من اهم الأصوات الشعرية المتميزة في سجل الشعر السكندري والعالم العربي، اتسمت تجربته الشعرية بالصدق الإنساني، والانتماء القومي، والحس الديني الواعي، وصاغ تجربته في اشكال شعرية مختلفة مثل الشكل العمودي المقفى، والتفعيلي .

ولد مبارك 11 مارس 1947 بالبحيرة، تلقى تعليمه بالإسكندرية، وتخرج في كلية الحقوق بها عام 1971، بدأ الكتابة الأدبية شعرا وقصة قصيرة في سن مبكرة، وتعرف على شعراء الإسكندرية الكبار ومنهم: أحمد السمرة، عبدالعليم القباني، عبدالمنعم الأنصاري، محمود العتريس، محمد برهام، كما زامل عددا من الشعراء المبدعين ومنهم: فوزي خضر، فهمي إبراهيم، صبري أبوعلم، أحمد فضل شبلول، محمد رفيق خليل، عبدالمنعم سالم، ناجي عبداللطيف وغيرهم .

كان له دور فعال ومؤثر في تاريخ الحركة الشعرية في الإسكندرية، فقد شارك في التحكيم في كثير من المسابقات الأدبية والثقافية، وأيضا اختيار الكتب المرشحة للنشر، وانتخب رئيسا لنادي الأدب المركزي بالإسكندرية لدورة 2010 / 2011 .

وتوفي بالإسكندرية عصر يوم الأربعاء الثاني عشر من يونيو 2019 .

مسيرة حافلة وجوائز عديدة

حصل مبارك على العديد من الجوائز الأدبية داخل مصر وخارجها، ومنها: جائزة الرافعي في الشعر من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية بمصر عام 1983، والجائزة الأولى في القصة القصيرة من المجلس الأعلى للثقافة عام 1983، والجائزة الثانية في الشعر من المجلس الأعلى للثقافة، ومسابقة الشعراء الشباب عام 1984 .

والجائزة الأولى في الشعر من نادي القصيم الأدبي بالمملكة العربية السعودية عام 1410 هـ. والجائزة الثانية في الشعر من نادي أبها الأدبي بالسعودية عام 1410 هـ والجائزة الثانية في الشعر من نادي تراث الإمارات بأبوظبي عام 2000 .

وفاز بجائزة بحوث الأقاليم الثقافية من هيئة قصور الثقافة بمصر عن بحث بعنوان “الاتجاه الإسلامي لدى عدد من شعراء إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي ووسطه “عام 2005 .