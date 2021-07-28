صندوق التمويل العقاري: طرح وحدات سكنية في 19 محافظة ضمن مبادرة البنك المركزي

تبدأ من 164 ألفا وحتى 900 ألف جنيه

قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن قيام الصندوق بطرح إعلانين لوحدات الإسكان فى وقت واحد يأتى استجابة لمطالب المواطنين.

وأضافت، عبد الحميد، يتضمن الإعلان الأول وحدات جاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة – و3 غرف وصالة) بمساحات تتراوح بين 75 و90 م2.

وأشارت، إلى أن الوحدات المطروحة تقع داخل مدن ومراكز المحافظات التالية:

“الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط”.

وتتراوح أسعار الوحدات السكنية بين 164 و310 آلاف جنيه.

وأضافت، كما سيتم طرح وحدات أخرى ضمن نفس الإعلان في مدينتي شطا والزرقا بمحافظة دمياط بمساحات تتراوح بين 105 و114م2.

مشيرة، إلى أن الأسعار تتراوح بين 640 و900 ألف جنيه.

وأوضحت، شراء الوحدات المطروحة بهذا الإعلان يتم وفقاً لنظام التمويل العقاري، والشروط التفصيلية للمبادرة الصادرة من البنك المركزي المصري بتاريخ 13 يوليو 2021.

وأكدت أن المبادرة شملت ضمن نصوصها ضرورة سداد مقدم يبدأ من 10% لوحدات محدودي الدخل، و15% لوحدات متوسطي الدخل لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3%، سنويًا متناقصة.

وحول معرفة تفاصيل الوحدات المطروحة وأسعارها وطرق السدادا، قالت عبد الحميد: يتم شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

فيديوهات تعريفية لطريقة حجز وحدات سكنية كاملة التشطيب ضمن مبادرة الرئيس “سكن لكل المصريين 2”

https://fb.watch/v/465M_KjWJ/

فيديوهات تعريفية لطريقة حجز وحدات سكنية كاملة التشطيب ضمن مبادرة الرئيس “سكن لكل المصريين 2”

https://fb.watch/v/3gszwHBXg/

كان البنك المركزي المصري قد أطلق، منتصف الشهر الجاري، مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عامًا.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.

وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ويبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حاليًا 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

أما بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة.

ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.