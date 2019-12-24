صندوق التعليم الخيري يوفر 200 مليون جنيه لإنشاء مدارس بالقرى الأولى بالرعاية

وقّع د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ود. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ود. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، بروتوكول تعاون لتوفير 200 مليون جنيه لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأَوْلى بالرعاية.

تأتي تلك المبادرة كأول أعمال الصندوق الاستثماري الخيري لدعم التعليم.

وطبقًا للبروتوكول تتولى وزارة التربية والتعليم الإدارة الكاملة لهذه المدارس.

وأشار وزير التعليم والتعليم الفني إلى التعاون الحكومي واشتراك الوزارات في الأهداف؛ لتحقيق رؤية التنمية المستدامة مصر 2030، والارتقاء ببناء الإنسان المصري بما يحقق لمصر أن تكون في مصافّ الدول المتقدمة.

وتقدَّم الوزير بالشكر لوزارتي التخطيط والأوقاف؛ لدعمهما مبادرة إنشاء المدارس، وكذلك إنشاء الصندوق الاستثماري الخيري لدعم التعليم.

ودعا شوقي القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للاستثمار في عقول أبنائنا.

من جانبه أكد الدكتور محمد مختار جمعة تغيير نمط التعاون بين وزارة الأوقاف وجميع الوزارات على كل المستويات؛ وذلك إيمانًا بأهمية التعليم فقوة العلم تقوِّي الأمم.

وأشار جمعة إلى أن وزارة التربية والتعليم حددت أول 10 مدارس يتم بناؤها، بواقع واحدة في محافظة البحيرة، و9 في محافظات الصعيد بقيمة 50 مليون جنيه كدفعة أولى، يليها 50 مليون جنيه، ويكون في الصندوق 100 مليون جنيهًا امتدادًا لدعم التعليم.

وأعربت هالة السعيد عن سعادتها بتفعيل الصندوق الخيري، والذى تم إطلاقه ضمن صناديق الاستثمار، بمشاركة جميع أطراف الحكومة والقطاع الخاص والمدني وأطياف المجتمع؛ للمساهمة في التعليم كأهم قضية تنموية في المجتمع.

وأشارت السعيد إلى أنه لا بد من المشاركة في تحقيق التنمية وتنفيذها كإحدى الآليات على أرض الواقع من خلال الاستثمار في الثروة البشرية.

ولفت إلى أنه تم إنشاء مجلس إدارة للصندوق لوضع القواعد والآليات والماليات واجتمع مجلس إدارة الصندوق والذي وجه بتقليل كثافة الفصول وتشجيع التعليم الفني المتميز وإنشاء مدارس فنية متخصصة؛ لتحقيق تعليم متميز ودعمه من خلال مبلغ ثابت بالصندوق يبلغ 100 مليون جنيه.