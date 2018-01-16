صندوق التجارى الدولى استثمار يتصدر الأسهم وتكامل وصيف المتوازنة

أحمد عليسجل صندوق البنك التجارى الدولى «استثمار»، عائدا قدره %44.14 خلال 2017، متصدرا الفئة، طبقًا لتصنيف الجمعية المصرية لصناديق الاستثمار «EIMA» عن العام الماضى.يُذكر أن الجمعية المصرية لصناديق الاستثمار «EIMA»، لا تحتسب العائد السنوى لأى صندوق، حال عدم تواج

أحمد علي

سجل صندوق البنك التجارى الدولى «استثمار»، عائدا قدره %44.14 خلال 2017، متصدرا الفئة، طبقًا لتصنيف الجمعية المصرية لصناديق الاستثمار «EIMA» عن العام الماضى.

يُذكر أن الجمعية المصرية لصناديق الاستثمار «EIMA»، لا تحتسب العائد السنوى لأى صندوق، حال عدم تواجده لعام كامل بالفئة المدرج بها، وبالتالى لم يتم احتساب صندوق البنك الأهلى الخامس، ضمن الترتيب السنوى لعام 2017، علما بأنه حق عائدا %52، ومن ثم أصبح فى صدار الترتيب.

كما سجل صندوق «التجارى الدولى- تكامل» عائدا بلغ %29.29 أمن له مركز الوصافة فى فئة «المتوازنة»، و تصدر صندوق أروب مصر للتأمين لفئته «النقدية» بعائد قدره %16.64، وحصد صندوق التجارى الدولى – «ثبات» المركز الأول لفئة «صناديق الدخل الثابت»، بعائد قدره %17.99، فيما حل صندوق «فيصل – التجارى الدولي» – «أمان»، مركز الوصافة فى فئة الصناديق الإسلامية بعائد قدره %38.72 .

من جهته قال عمرو أبوالعينين، رئيس قطاع إدارة الأصول بشركة سى آى كابيتال، إن صندوق «استثمار»، قدم أداء مميزًا على مدار العام الماضى بأكلمه، مشيرًا إلى أن استمرارية العائد المميز، هى معيار التفوق فى صناعة إدارة الأصول.

وأضاف أن تتبع المنهج العلمى القائم على إعداد الأبحاث الداخلية، السبب فى استمرار الأداء الجيد للشركة على مدار أعوام عديدة، مشيرًا إلى أن فريق قطاع إدارة الأصول يعمل على إعداد تحليلات مستمرة لقطاعات الاقتصاد والبورصة، وتحركات سعر الفائدة، قبل اتخاذه للقرار الاستثمارى للصناديق المدارة بواسطة الشركة.