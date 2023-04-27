صندوق التأمين على الثروة الحيوانية يشارك فى سباق الهجن بشمال سيناء



شارك فريق من العاملين بصندوق التأمين على الثروة الحيوانية فى سباق الهجن المقام فى مدينة العريش بشمال سيناء وتم توزيع البروشورات ومواد الدعاية الخاصة بالصندوق على الأهالى والعواقل وشيوخ سيناء المشاركين في هذا المهرجان.

وأكد بيان صادر عن وزارة الزراعة أن ذلك يتم في ضوء تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بنشر ثقافة التأمين الصحي العادى بين المربين والفلاحين منتجى الثروة الحيوانية للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية

وأفاد البيان أنه تم عقد سلسلة من الندوات الإرشادية للحاضرين لهذا المهرجان وتم توضيح مزايا التأمين الصحي العادى على الماشية وخاصة ( الجمال – الأغنام والماعز) والمنتشر تربيتها بشمال سيناء و على الفوائد التى يقدمها الصندوق لعملائه من المستأمنين من رعاية صحية بيطرية مجانية طوال فترة التأمين من خلال الوحدات البيطرية و المنتشرة بالمحافظة .

وأكد على صرف حصة من النخالة المدعمة من المطاحن الحكومية للحيوانات المؤمن عليها لدى الصندوق و التعويض بنسبة 100% من قيمة الحيوان الأساسية المؤمن عليه بها شريطة الإلتزام بشروط وثيقة التأمين .