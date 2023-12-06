صندوق الاستثمار المباشر الروسي يأمل في اجتذاب 10.8 مليار دولار من السعودية خلال عامين

يأمل صندوق الاستثمار المباشر الروسي في جذب استثمارات بقيمة تريليون روبل (10.8 مليار دولار) من المملكة العربية السعودية في العامين المقبلين، حسبما قال رئيس الصندوق كيريل دميترييف، وهو جزء من وفد بوتين في أبو ظبي، للصحفيين، بحسب وكالة أنباء إنترفاكس.

خطط صندوق الاستثمار المباشر الروسي

وقال عبد الخالق عبد الله، الخبير السياسي المقيم في الإمارات العربية المتحدة، إن بن سلمان يتطلع إلى الزعيم الروسي في الرياض لتعزيز التعاون داخل أوبك +، التحالف بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وغيرها من منتجي النفط الرئيسيين.

وفي الأسبوع الماضي، اتفقت أوبك+ على تمديد وتعميق تخفيضات الإنتاج لدعم الأسعار. وبينما شابت محادثات التحالف تأخيرات بسبب خلاف داخلي بين المملكة العربية السعودية وأنجولا ونيجيريا، عرض مسؤولون من موسكو والرياض صورة للتعاون الوثيق والثقة المتبادلة خلال العملية.

قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج يوم الاثنين إن المملكة العربية السعودية لديها ثقة في أن موسكو ستنفذ حصتها من تخفيضات الإنتاج.

وفي تصريحات لوكالة تاس للأنباء التي تديرها الدولة يوم الثلاثاء، كرر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك موقف المملكة، قائلا إن أوبك + مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر.

ومن المتوقع أيضًا أن يناقش بوتين الهجوم الإسرائيلي على حماس في غزة، والذي بدأ منذ الهجوم الذي شنته الحركة في 7 أكتوبر والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين. وأدى القتال إلى خلق إسفين بين الولايات المتحدة، التي تدعم إسرائيل، والدول العربية بما في ذلك المملكة العربية السعودية بسبب مقتل آلاف الفلسطينيين والأزمة الإنسانية المتفاقمة.

بوتين يبدأ زيارته للإمارات

والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبو ظبي في بداية رحلة خارجية نادرة لتعزيز الشراكات في الشرق الأوسط – في تحدٍ للجهود الأمريكية والأوروبية لعزله على المسرح العالمي.

وشكر بوتين الزعيم الإماراتي على ترحيبه وقال إنهما سيناقشان الصراع بين إسرائيل وحماس والحرب في أوكرانيا، وفقا لتصريحات أذيعت في بداية الاجتماع. وأضاف أن العلاقات بين روسيا والإمارات وصلت إلى “مستوى غير مسبوق” وتركز على توسيع العلاقات الاقتصادية.

ورد الزعيم الإماراتي قائلاً: “سأكون سعيداً بمواصلة عملنا المشترك لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات”، مشيراً إلى زيادة التجارة والاستثمار بين البلدين خارج نطاق النفط خلال السنوات الماضية. كما أشاد بوتين بقرار الإمارات الانضمام إلى مجموعة البريكس للاقتصادات الناشئة.

تظهر زيارة بوتين إلى المنطقة الغنية بالنفط – وهي الأولى له منذ غزو أوكرانيا في فبراير 2022 – أنه لا يزال موضع ترحيب في عدة أجزاء من العالم، حتى في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة وأوروبا إلى معاقبة الكرملين بالعقوبات والأسلحة إلى كييف. وسيتوجه بوتين أيضًا إلى العاصمة السعودية الرياض لإجراء محادثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفقًا للكرملين، حيث سيكون تعزيز الشراكة بين عمالقة النفط أولوية قصوى.

ترحيب حار

ورافقت طائرة بوتين أربع طائرات مقاتلة من طراز Su-35 في رحلتها إلى الإمارات. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، بحسب خدمة تاس الإخبارية التي تديرها الدولة، إن روسيا حصلت على إذن خاص للرحلة من الدول التي عبرت مجالها الجوي. وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن طائرات تابعة للقوات الجوية الإماراتية رافقت الطائرة لدى دخول بوتين المجال الجوي الإماراتي.

ولدى وصوله، كان في استقبال بوتين كبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقام فريق العرض الجوي الوطني “فرسان الإمارات” بالتحليق فوقه، تاركين وراءهم آثاراً من البخار بألوان العلم الروسي. وأطلقت المدفعية 21 طلقة في استقبال الزعيم الروسي، بحسب وام.

بوتين يلتقي رئيس إيران

ويستضيف بوتين يوم الخميس الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي تدعم بلاده حركة حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

وتعتبر روسيا أن العديد من دول الشرق الأوسط صديقة، على عكس الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وقامت الشركات الروسية، بما في ذلك شركات السلع الأساسية من النفط إلى الألومنيوم والأسمدة، بنقل عملياتها إلى الإمارات العربية المتحدة منذ بداية الحرب في أوكرانيا. وأعاد الملياردير الروسي فلاديمير ليسين تسجيل شركته القابضة في أبو ظبي، في حين أن الملياردير أندري ميلنيشينكو، الذي فرض عليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات، لديه أيضًا جواز سفر إماراتي.

وذكرت خدمة تاس الإخبارية التي تديرها الدولة أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي يسافر مع بوتين، سيبقى في المنطقة هذا الأسبوع لحضور منتديات في أبو ظبي ثم الدوحة بقطر.

واقتصر بوتين رحلاته بشكل أساسي على الحلفاء المقربين منذ أن أمر بإرسال قوات إلى أوكرانيا، مما أدى إلى فرض مجموعة من العقوبات الدولية، بما في ذلك على صادراتها من النفط الخام. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه في مارس بتهمة ارتكاب جرائم حرب، مما زاد من تعقيد سفره خارج بلاده. ولم توقع المملكة العربية السعودية ولا الإمارات العربية المتحدة على المحكمة الجنائية الدولية.