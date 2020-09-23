صندوق الاستثمار الروسي : نعمل على خفض تكلفة عقار Avafavir المضاد لكورونا بمقدار الثلث

وأوضح صندوق الاستشمار الروسي ومجموعة شركات خيمرار أنه من الممكن بدء بيع عقار "Avifavir" فقط بعد زيادة الإنتاج إلى حد مقبول، وتخفيض تكلفة التصنيع الأولية.

قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي إنه يعمل مع مجموعة شركات خيمرار على تقليل تكلفة إنتاج عقّار “Avafavir” المضاد لفيروس كورونا، بالنسبة للمشترين، وجعل سعره ينخفض بمقدار الثلث، حسبما ذكرت وكالة RT.

وأوضح صندوق الاستشمار الروسي ومجموعة شركات خيمرار أنه من الممكن بدء بيع عقار “Avifavir” فقط بعد زيادة الإنتاج إلى حد مقبول، وتخفيض تكلفة التصنيع الأولية.

وسيتم تخفيض السعر وجعله أقل بنسبة 30%، مقارنة بسعر الدواء المماثل له الذي يباع في السوق الروسية.

ومن المتوقع أن يحصل عقار “Avifavir” على الموافقة لاستخدامه في العيادات الخارجية بداية الشهر المقبل، وبعد تخفيض تكلفته.