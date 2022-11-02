صندوق الاستثمار الخيري «عطاء» يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية

وقع محمد عشماوى، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة “عطاء”، ونائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى بروتوكول تعاون مع الدكتور ممتاز جرجس بشاى نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

ويهدف ذلك التعاون إلى الإتاحة المكانية لجامعتى الزقازيق والمنوفية حتى يتمكن الطلاب ذوو الإعاقات الحركية، والبصرية من الحركة والتنقل داخل الجامعات لتسهيل ممارستهم للعملية التعليمية، وقد حضر توقيع البروتوكول لفيف من قيادات الصندوق والهيئة.

وأفاد “عشماوي” أن توقيع البروتوكول يأتى استكمالًا لما قام به صندوق عطاء برئاسة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي من الانتهاء من تطبيق الإتاحة بجامعة عين شمس على أعلى مستوى.

واستكمالًا لهدف صندوق عطاء فى تطبيق كود ومعايير الإتاحة المكانية بباقى جامعات بجمهورية مصر العربية حيث يهدف الصندوق إلى تحسين جودة حياة الاشخاص ذوى الإعاقة.

كما يسعى إلى تمكينهم سعيًا للموصول بهم لكامل الحقوق والفرص المتساوية ليتمكنوا من العيش باستقلالية عن طريق تمويل ومساندة المشروعات الجادة والهادفة التى تتقدم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والحوكية ذات الخبرة فى مجال الإعاقة داخل جمهورية مصر العربية.

نتائج بروتوكول التعاون بين “عطاء” و”الهيئة القبطية”

أكد نائب رئيس مجلس ادارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الاعاقة “عطاء”، أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم تهيئة وإتاحة الحرم الجامعى الرئيسى بالتركيز على 7 كليات داخل جامعتي الزقازيق، والمنوفية، وهذا عن طريق إتاحة مداخل ومخارج المباني والأدوار الخاصة بالدراسة من خلال ما يقرب من 115 منحدرا معدنيا لتسهيل حركة الطلاب ذوي الإعاقة الحركية.

كما أكد عشماوي، أنه سيتم تهيئة مباني الكليات والمداخل الخارجية والممرات والسلالم والحمامات بساند حوائط (هاند ريل) وغيرها من التدخلات و عمل مشايات كف بصري للاشخاص ذوي الإعاقة البصرية “المكفوفين”، وكذلك تطبيق كود الاتاحة للطلاب ضعاف البصر من البوابة الرئيسية وحتى مدرجات المحاضرات داخل الكليات لمساعدتهم في التنقل داخل الجامعة باستقلالية.

وأشار “عشماوي” إلى أنه سيتم تركيب مصعد خاص بكلية علوم ذوي الإعاقة بجامعة الزقازيق ورفع كفاءة وإتاحة دورات مياه مخصصة للطلبة وتنفيذ لوحة ارشادية داخل الحرم الجامعى مدعمة لغة برايل لتوضيح أماكن المكاتب والخدمات المقدمة.

كما سيتم رفع وعي أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب من غير ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، وهذا من خلال استشاريين في مجال الإعاقة.

كلمة القس أندريه زكي

ومن جانبه عبر الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية، عن اعتزازه الكبير بالتعاون مع صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الاعاقة “عطاء”.

وقال رئيس الإنجيلية :

“ذوي الإعاقة أحد أهم اولوياتنا، واهتمام الهيئة الإنجيلية الرئيسي هو الإنسان والكرامة الإنسانية، ونعمل على أرض واحدة مع من نخدمهم، وننتمي إليهم، لأننا نؤمن بأننا جزء من هذا المجتمع، ونشعر بسعادة لأننا نقوم بهذا الدور الوطني”. القس أندريه زكي

يذكر أن الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية فى مصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، واحدة من منظمات المجتمع المدني المصري.

ومنذ نشأتها عام 1950 وحتى يومنا هذا تولي اهتمامًا كبيرًا بالإنسان, وهو محور رسالتها، وتسعى لتحسين نوعية حياة المواطنين الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية فى المجتمع.

كما تشارك الهيئة في معظم المبادرات الرئاسية التي تنفذها الدولة المصرية، ومبادرة حياة كريمة، وأحد أعضاء التحالف الوطني لجمعيات العمل الأهلي والتنموي”.