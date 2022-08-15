صندوق الاستثمارات العامة السعودي يضخ 900 مليون دولار في «آمان» للفنادق

ضخّ صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة الاستثمار الخاص “كاين إنترناشيونال” (Cain International) تمويلًا استثماريًّا قدره 900 مليون دولار في “آمان” للضيافة والسياحة، بما يدعم خطة مجموعة الفنادق الفاخرة للتوسع باتجاه أسواق عالمية جديدة.

صندوق الاستثمارات العامة السعودي

تأسست “آمان” عام 1988، وتضم محفظتها 34 فندقًا ومنتجعًا موزّعة على 20 وجهة حول العالم، ولديها 9 مشروعات قيد الإنشاء.

ومن المتوقع أن تستضيف المملكة العربية السعودية باكورة فنادق “آمان” في الشرق الأوسط والثاني في العالم العربي بعد “آمان” مراكش في المغرب،

حيث وقّعت هيئة تطوير بوابة الدرعية مذكرة تفاهم مع “آمان” لبناء فندق من 40 غرفة في الدرعية. كما أبرمت الهيئة الملكية لمحافظة العلا 3 اتفاقيات مع المجموعة لتطوير 3 منتجعات فندقية.

حققت “آمان” نموًّا ملحوظًا خلال السنوات الثماني الماضية، حتى وصل تقييمها إلى 3 مليارات دولار. وهي تتطلع لتطوير مشروعات إضافية في عدّة دول؛ منها السعودية والولايات المتحدة واليابان والمكسيك وكوريا الجنوبية ووجهات مختلفة في أوروبا، بحسب البيان الصادر عنها.

واعتبر تركي النويصر، نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية بصندوق الاستثمارات العامة، أن “استثمار الصندوق في مجموعة “آمان” يعكس جاذبية قطاع الضيافة والسياحة من الناحية الاستثمارية. كما يتمشى هذا الاستثمار مع سياسات الصندوق للاستثمار في القطاعات الواعدة لتحقيق عوائد مُجدية على المدى الطويل داخل المملكة وخارجها”.