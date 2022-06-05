صندوق الاستثمارات العامة السعودي يشتري حصة بقيمة 185 مليون دولار في «كابيتال بنك»

وقَّع صندوق الاستثمارات العامة السعودي اتفاقية اكتتاب مع مجموعة “كابيتال بنك”، إحدى أكبر البنوك العاملة في الأردن والعراق، سيصبح الصندوق بموجبها مستثمرا استراتيجيا في المجموعة.

وفق بيان صادر اليوم؛ سيتم إصدار نحو 63 مليون سهم لصالح الصندوق عند إتمام الصفقة، بما يمثل 23.97% من رأسمال “كابيتال بنك” بقيمة نحو 695 مليون ريال سعودي (185 مليون دولار). الأمر الذي يرفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 846 مليون دولار.

يخضع إتمام الصفقة لإكمال شروط الاتفاقيات المعنية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات النظامية ذات العلاقة.

صندوق الاستثمارات العامة السعودي

عدّلت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” مؤخراً النظرة المستقبلية بشأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى “إيجابية” من “مستقرة”. كما أكّدت تصنيف الصندوق عند “A”.

تتماشى الصفقة مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في البحث عن فرص استثمارية جديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبناء شراكات استراتيجية، بما يسهم في دعم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل الاقتصاد السعودي استناداً لرؤية 2030، بحسب البيان.

الصفقة، في حال إتمامها، ستزيد رأسمال مجموعة “كابيتال بنك”، وبالتالي؛ رفع إجمالي حقوق المساهمين إلى أكثر من 3.2 مليار ريال، مما يسهم بتعزيز قدرة المجموعة على تنفيذ استراتيجيتها، حيث تسعى لتوسيع أعمالها وطرح خدمات ومنتجات جديدة في الأردن والعراق والسعودية والأسواق الأخرى التي تعمل بها، ومن ضمنها أعمال الذراع الاستثمارية للمجموعة “شركة كابيتال للاستثمارات” إلى جانب تعزيز خططها في التحول الرقمي عبر تقديم الخدمات الإلكترونية والتي تشمل إطلاق البنوك الرقمية.

يُذكر أنه عام 2017، تمّ إنشاء الصندوق السعودي الأردني للاستثمار برأسمال 3 مليارات دولار، بالشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة و16 بنكاً أردنياً، بهدف الاستثمار في الأردن.

الاستحواذ على حصة في شركة المملكة القابضة

استحوذ الصندوق مؤخراً على حصة 16.9% من شركة المملكة القابضة، بعد شرائها من الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، في صفقةٍ بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال، (الدولار يعادل 3.75 ريال).

في المقابل، انخفضت قيمة الحيازات المعلنة لصندوق الاستثمارات العامة في أسهم الشركات المدرجة في البورصة الأمريكية بنسبة 23% في الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 43.6 مليار دولار. حيث خفّض نسب ملكيته في 4 شركات، وزادها في 3 أخرى، بينما ضخّ استثمارات في 3 حيازات جديدة. وتبقى “لوسيد” للسيارات الكهربائية أكبر استثمارات الصندوق بقيمة تناهز 25.8 مليار دولار.