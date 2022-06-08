صندوق الاستثمارات العامة السعودي يشتري حصة بقيمة 1.05 مليار دولار في «إمبريسر» للألعاب

باعت مجموعة “إمبريسر” حوالي 100 مليون سهم لمجموعة “سافي غايمنغ” ، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي)، عبر إصدار أسهم جديدة لهذا الغرض، ما يجعل “سافي” ثاني أكبر مالك لشركة الألعاب السويدية بعد المؤسس والرئيس التنفيذي لارس وينغفورس.

تأسست “سافي غايمنغ” في وقتٍ سابق من هذا العام، من قِبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي؛ بهدف تطوير الألعاب الإلكترونية والفيديو محليًّا وخارجيًّا.

اشترت “سافي غايمنغ” حصة 8.1% في “إمبريسر” مقابل 10.3 مليار كرونة (1.05 مليار دولار)؛ أي بـ103.47 كرونة للسهم، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 15% عن سعر الإغلاق في 7 يونيو.

أفصحت “إمبريسر”، الشهر الماضي، أنها تُجري محادثات مع مستثمرين إستراتيجيين محتملين للمدى الطويل.

صندوق الاستثمارات العامة السعودي

أسهمت وتيرة الاستحواذ السريعة من قِبل الشركة على شركات ألعاب خلال الفترة الأخيرة، بأن تصبح “إمبريسر” إحدى أكبر شركات الألعاب في أوروبا، وهي تتطلع للانتقال إلى سوق ناسداك ستوكهولم الرئيسي لتوسيع قاعدة مستثمريها.

قال وينغفورس، في بيان، إن العلاقة مع “سافي” ستتيح لشركة إمبريسر إقامة مركز إقليمي لها في المملكة العربية السعودية، يمكن من خلاله القيام باستثمارات في المنطقة.

ولفت إلى أنه سيتم استخدام عائدات إصدار الأسهم الجديدة لمواصلة إستراتيجية الاستحواذ.

كان الصندوق السيادي السعودي قد أعلن، في فبراير الماضي، شراء حصص تزيد عن 5% في شركتيْ ألعاب مدرجتين في اليابان هما: “كابكوم”، المنتجة لسلاسل “ستريت فايتر” و”ريزيندت إيفل”، و”نيكسون” المزودة للألعاب عبر الإنترنت، تبلغ قيمة حيازة الصندوق المجمّعة في الشركتين حوالي 1.2 مليار دولار.