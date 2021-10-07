بورصة وشركات

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستحوذ على نادي نيوكاسل الإنجليزي

عملية الاستحواذ بنسبة 100٪
المال - خاص 7:00 م, الخميس, 7 أكتوبر 21 7:00 م, الخميس, 7 أكتوبر 21

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أكملت مجموعة استثمارية يقودها صندوق الاستثمارات العامة، وتضم أيضاً شركة “PCP Capital Partners” و “RB Sports & Media” “المجموعة الاستثمارية”، عملية الاستحواذ بنسبة 100٪ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي  NUFC

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي “البريميرليج” رسميا عن إتمام عملية بيع نادي نيوكاسل يونايتد إلى التحالف المالي القائم بقيادة سعودية.

وتم الإعلان بواسطة بيان عبر الموقع الرسمي جاء فيه: “البريميرليج ونادي نيوكاسل لكرة القدم وشركة سانت جيمس القابضة المحدودة انتهوا اليوم من حل النزاع بأن صفقة الاستحواذ على النادي بواسطة تحالف صندوق الاستثمار السعودي و(بي سي بي كابيتال بارتنرز) و(آر بي) للرياضة والإعلام”.

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وأضاف “بعد إتمام اختبارات الملاك والمدراء من البريميرليج، تم بيع النادي إلى التحالف بأثر فوري”.

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بقلم المال - خاص

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