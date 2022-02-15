أسواق عربية

صندوق الاستثمارات السعودي بصدد إنهاء فحص «زين» ويقيّم دمج نشاط الأبراج

"زين" طلبت تعليق تداول أسهمها تمهيدا للإعلان عن حدث جوهري
المال - خاص 5:51 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22 5:51 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22

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يقترب الصندوق السيادي السعودي من إنهاء الفحص النافي للجهالة لصفقة الاستحواذ على أبراج الاتصالات التابعة لـ”زين” السعودية قريبا مع وصول عملية الفحص للمراحل النهائية في الصفقة التي جرى الإعلان عنها للمرة الأولى في سبتمبر من العام الماضي، بحسب ما ذكرته مصادر على إطلاع بالأمر، لـ”العربية”.

وأضاف أحد المصادر أن الصندوق بصدد الانتهاء من عملية الفحص بالتعاون مع المستشارين الماليين الذين جرى تعينهم من قبل الصندوق لفحص أصول الأبراج التابعة للشركة.

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وأعلنت تداول السعودية تعليق تداول سهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين السعودية”، في السوق اليوم الثلاثاء وذلك حتى نهاية جلسة التداول، بناءً على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة.

وذكرت “تداول السعودية”، أن ذلك تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم غدا الأربعاء.

وفي سبتمبر من 2021، تقدم صندوق الاستثمارات العامة وآخرون للاستحواذ على حصص في البنية التحتية للشركة بنسبة مجتمعة تبلغ نحو 80%، بينما سيبقى لـ”زين السعودية” 20%، فيما قدرت قيمة البنية التحتية المكونة من 8069 برجا بنحو 3 مليارات ريال أو ما يعادل 807 ملايين دولار.

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وبموجب شروط العرض ستبيع الشركة هيكل الأبراج فقط، أما المكونات الأخرى من هوائيات الاتصالات اللاسلكية والبرامج والتقنيات والملكيات الفكرية فهي ملك للشركة.

فيما قال مصدر آخر إن الصندوق يقيّم فرصا للشراكة لجمع نشاط الأبراج التابع لـSTC والتي يمتلك فيها الصندوق حصة مسيطرة مع أبراج زين ما سيسمح بخلق أكبر كيان لأبراج الاتصالات في المنطقة.

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وتابع المصدر “الشركات التي يعمل عليها الصندوق ربما تتضمن دخول شركات أجنبية أو حتى محلية.. توحيد النشاط تحت مظلة شركة جديدة سيخلق كياناً عملاقا”.

وقال المصدر إن موضوع الشراكة لم يتم البت فيه حتى الآن وقد يقرر الصندوق عدم المضي في شراكة أو جمع نشاط الأبراج.

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