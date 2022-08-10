صندوق الاستثمارات السعودى يشترى حصصا فى 4 شركات مصرية بقيمة 25 مليار جنيه

أعلنت إدارة البورصة المصرية اليوم الأربعاء عن تنفيذ صندوق الاستثمارات العامة السعودى عمليات شراء لحصص مختلفة فى أربع شركات مدرجة بقيمة 25 مليار جنيه ما يعادل 1.3 مليار دولار تقريبا.

وأظهرت البيانات المنشورة على شاشة التداول بالبورصة تنفيذ هذه العمليات عبر آلية صفقات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) عبر الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودى.

وأشارت البيانات إلى أن هذه الصفقات جرى تنفيذها على أسهم شركات:إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، الأسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

وكشف بيان أول تنفيذ صفقة على 462.2 مليون سهم فى شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بقيمة إجمالية 7.49 مليار جنيه، بينما جرى تنفيذ صفقة مماثلة على 250.1 مليون سهم فى أبو قير للأسمدة بقيمة 7.27 مليار جنيه وفقا لبيان ثان.

كما أظهر بيان ثالث منشور على الشاشة تنفيذ صفقة على 57.2 مليون سهم فى مصر لإنتاج الأسمدة موبكو بقيمة 7.1 مليار جنيه ،بينما أظهر البيان الأخير تنفيذ صفقة على 297.9 مليون سهم فى الإسكندرية لتداول الحاويات بقيمة 3 مليارات تقريبا.

أبو ظبي القابضة اشترت حصصا فى 5 شركات مصرية بقيمة 1.8 مليار دولار أبريل الماضى

شركة «ADQ» القابضة

ونفذت شركة أبو ظبي القابضة الإماراتية “ADQ” عمليات شراء مماثلة فى أبريل الماضى شملت حصصا فى خمس شركات مدرجة فى البورصة المصرية بقيمة إجمالية قدرها 1.8 مليار دولار تقريبا.

وشملت عمليات الشراء المنفذة بجلسة 13 أبريل الماضى حصصا فى الشركات التالية : البنك التجارى الدولى، الإسكندرية لتداول الحاويات، أبو قير للأسمدة، مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”،فورى للمدفوعات الإلكترونية.

وجرى تنفيذ هذه العمليات عبر شركة تابعة” Alpha Oryx Limited” وبلغت الحصة المستحوذ عليها فى الإسكندرية لتداول الحاويات آنذاك 32% بقيمة 186 مليون دولار.

بينما بلغت الحصة المستحوذ عليها فى أبو قير للأسمدة 21.52% بقيمة إجمالية 392 مليون دولار، بينما بلغت فى فورى حوالى 12.6% بقيمة 123.4 مليون دولار، وفى البنك التجارى الدولى حوالى 18.5% بقيمة 987.4 مليون دولار.