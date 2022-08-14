صندوق الاستثمارات السعودى : نخطط لدعم موبكو على المستوى الإقليمى و الدولى

قال صندوق الاستثمارات العامة السعودى إن لديه خطة لدعم وتعزيز مكانة شركة مصر لإنتاج الأسمدة -موبكو على المستويين الإقليمى والدولى خلال الفترة القادمة.

وأضاف صندوق الاستثمارات السعودى فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الأحد إن هذه الخطة تستهدف دعم مجالات وأنشطة الشركة وتعزيز مكانتها فى الأسواق المستهدفة مع تنمية وتشجيع المواهب وتوسيع نطاق مبادرات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وأشار الصندوق إلى أن أهدافه التجارية أو مقترحاته التى سيطرحها بشأن إدارة موبكو لن تؤثر بطبيعة الحال على إدارتها أو تضر بمصالح عملائها والمتعاملين معها.

ونفذ صندوق الاستثمارات السعودى عملية استحواذ على 25% من أسهم موبكو تقريبا بجلسة 10 أغسطس الجارى ( 57.2 مليون سهم ) بقيمة إجمالية قدرها 7.1 مليار جنيه.

موبكو : صندوق الاستثمارات السعودى استحوذ على 25% من الأسهم بقيمة 7.1 مليار جنيه

وجاءت هذه الصفقة فى إطار عمليات شراء نفذت بالتوازى على حصص مختلفة فى أربع شركات مصرية مدرجة بقيمة 25 مليار جنيه ما يعادل 1.3 مليار دولار تقريبا.

وأظهرت البيانات المنشورة على شاشة التداول بالبورصة ( 10 أغسطس) تنفيذ هذه العمليات عبر آلية صفقات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) عبر الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودى.

وأشارت البيانات إلى أن هذه الصفقات جرى تنفيذها على أسهم شركات:إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، الأسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

وكشف بيان أول عن تنفيذ صفقة على 462.2 مليون سهم فى شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بقيمة إجمالية 7.49 مليار جنيه، بينما جرى تنفيذ صفقة مماثلة على 250.1 مليون سهم فى أبو قير للأسمدة بقيمة 7.27 مليار وفقا لبيان ثان.

كما أظهر بيان ثالث منشور على الشاشة تنفيذ صفقة على 57.2 مليون سهم فى مصر لإنتاج الأسمدة موبكو بقيمة 7.1 مليار جنيه ،بينما أظهر البيان الأخير تنفيذ صفقة على 297.9 مليون سهم فى الإسكندرية لتداول الحاويات بقيمة 3 مليارات تقريبا.

أطراف الصفقة : ثلاث جهات حكومية تتخارج من حصصها لصالح الصندوق السعودى

موبكو للأسمدة

وأفصحت موبكو فى وقت لاحق عن تفاصيل الصفقة وأطرافها، و تخارج ثلاث جهات حكومية من هيكل الملكية لصالح صندوق الاستثمارات العامة السعودى، وفقا لثلاث إفصاحات مرسلة للبورصة بتاريخ 11 أغسطس.

وأظهر إفصاح أول تخارج بنك الاستثمار القومى من كامل حصته فى موبكو ( 12.81% ) لصالح صندوق الاستثمارات السعودى بقيمة إجمالية قدرها 3.63 مليار جنيه.

بينما أظهر إفصاح ثانى تخارج وزارة المالية من حصتها المتبقية فى الشركة والبالغة 6% لصالح الصندوق السعودى بقيمة إجمالية قدرها 1.7 مليار جنيه تقريبا.

كما أظهر إفصاح ثالث منشور على الشاشة بنفس التاريخ (11 أغسطس) تخارج الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) من حصتها البالغة 5.72% بقيمة إجمالية قدرها 1.62 مليار جنيه تقريبا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقات الثلات 99.17 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، ولم تظهر الإفصاحات ارتباط الجهات الحكومية المتخارجة بأى أطراف أخرى مساهمة فى الشركة (أفرادا أو كيانات).

أبو ظبي القابضة اشترت 20% من المالية بقيمة 266.5 مليون دولار أبريل الماضى

شركة «ADQ» القابضة

ويبلغ رأسمال موبكو الحالى 2.29 مليار جنيه موزعًا على 229 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات التى تستحوذ على (30.75%)، وزارة المالية المصرية (6%).

كما يستحوذ بنك الاستثمار القومي على نسبة 12.81% ، وتساهم شركتا إيجاس، جاسكو للغاز الطبيعى بنسبة 7.62%، 5.72% على التوالى إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة دون 5%، وفقا لآخر إفصاح ملكية مرسل للبورصة بتاريخ 17 يوليو الماضى (من المقرر تحديثه بعد صفقة الصندوق السعودى).

ودخلت وزارة المالية المصرية إلى هيكل ملكية موبكو فى 28 ديسمبر 2020، فى إطار تسوية نزاع تحكيم دولى ممتد منذ سنوات مع شركة أجريوم إيجيبشن هولدنجز المالكة لنحو 26% من الأسهم آنذاك (اشترت الوزارة تلك الحصة بقيمة 2.9 مليار جنيه).

وأفصحت موبكو فى 12 أبريل الماضى عن بيع وزارة المالية 20% من حصتها إلى شركة أبو ظبى القابضة مقابل 266.5 مليون دولار فى إطار صفقة شراء ضخمة شملت أربع شركات أخرى مدرجة فى البورصة.

وأظهر إفصاح مرسل للبورصة المصرية آنذاك بيع وزارة المالية 45.8 مليون سهم من حصتها البالغة (26% آنذاك) إلى شركة “Alpha Oryx Limited” التابعة لشركة أبو ظبي القابضة“ADQ”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى هذه الصفقة 5.81 دولار، وجرى تنفيذها بواسطة شركة الأهلى فاروس لتداول الأورق المالية،وانخفضت حصة وزارة المالية بعدها من 26% إلى 6% من إجمالى الأسهم.

ونفذت هذه الصفقة فى إطار عمليات شراء مماثلة نفذتها أبو ظبي القابضة الإماراتية “ADQ” بالتوازى على حصصا فى خمس شركات مصرية مدرجة بقيمة إجمالية قدرها 1.8 مليار دولار تقريبا.

وشملت عمليات الشراء المنفذة بجلسة 12 أبريل الماضى حصصا فى الشركات التالية : البنك التجارى الدولى، أبو قير للأسمدة، الإسكندرية لتداول الحاويات،فورى للمدفوعات الإلكترونية.