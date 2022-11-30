«صندوق الإسكان»: مبادرة العمارة الخضراء تقلل استهلاك المياه بنسبة 40%

أوضحت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مبادرة العمارة الخضراء التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع البنك الدولي ومركز البحوث في 2020، تساهم في تقليل استهلاك الطاقة، بنسبة تتراوح ما بين 24-50%، وتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة تتراوح ما بين 33-39%، وتقليل استهلاك المياه لنسب تصل إلى 40%، وتقليل النفايات الصلبة إلى 70%.

وتابعت أن المبادرة تهدف إلى بناء 25 ألف وحدة سكنية معتمدة بنظام تصنيف الهرم الأخضر للإسكان الاجتماعي، ويجري العمل حاليًا على بناء ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة كنموذج، وإجراء الدراسات المتعلقة بالأثر البيئي لهذه الوحدات، وذلك لاستكمال بناء 25 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة حتى عام 2024.

وأشارت إلى أن الصندوق يهدف إلى تعميم هذه المبادرة على جميع الوحدات التي يتم تنفيذها في المستقبل تدريجيًا، حتى تصبح وحدات سكن لكل المصريين في مصر مشروعات صديقة للبيئة، وتراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية والصحية.

كما أوضحت أن عددا من المؤسسات الدولية أبدى اهتماماً بتوفير تمويل أخضر للمشروع، وأنه سيتم العمل معها بشكل مكثف في الفترة القادمة، للاستفادة بالتمويلات ميسورة التكلفة المتاحة للمشروعات الخضراء.

وحصلت مبادرة ” العمارة الخضراء ” التي أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على جائزة “SHARKROOM” لأفضل الابتكارات والمبادرات في مجال الإسكان على مستوى القارة الأفريقية، والتي عقدت بالقاهرة للمرة الأولى على هامش المؤتمر الثامن والثلاثين للاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان، والذي ينظمه في دورته الحالية صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بعنوان ” مستقبل حضري أخضر للإسكان ميسور التكلفة “.

مي عبدالحميد: المبادرة تنافست مع 9 مبادرات من مختلف دول قارة أفريقيا

وصرحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأن مبادرة “العمارة الخضراء” التي أطلقها الصندوق تنافست مع 9 مبادرات من مختلف دول قارة أفريقيا، وهو ما جعل عملية التنافس شديدة ومعقدة، حيث تجاوزت مبادرة العمارة الخضراء مبادرة “سيترا” المقدمة من جنوب أفريقيا بفارق صوتين فقط، وهو ما يوضح المستوى التنافسي الكبير للمبادرات المشاركة.

وأفادت أن مبادرة العمارة الخضراء تنافست مع مبادرة “منازل زيما” من دولة كينيا، والتي تهدف إلى توفير مبانٍ مستدامة ميسورة التكلفة للمواطنين، وكذا مبادرة “سيترا” من جنوب أفريقيا، والتي تهدف إلى تحويل أحياء سكنية كاملة إلى مبانٍ مستدامة بتكلفة صغيرة وتصميمات مناسبة لثقافة المواطنين، وتنافست مع مبادرة “Casa Real” من دولة موزمبيق والتي تهدف إلى بناء منازل مبتكرة ولكنها في ذات الوقت صديقة للبيئة، ومبادرة ” Talik Investment Limited” المقدمة من نيجيريا، والتي حاولت الحفاظ على البيئة الطبيعية للمناطق التي تعمل بها من خلال بناء وحدات سكنية صديقة للبيئة تعتمد على الطراز المحلي.

وتابعت: بالإضافة إلى مبادرة ” كوبيك ” من إثيوبيا، والتي عملت على تحويل النفايات البلاستيكية التي يصعب إعادة تدويرها إلى مواد بناء منخفضة التكلفة، كما تنافست مع مبادرة ” GreenLiv Design Studio Ltd.”، من دولة أوغندا، والتي تعمل على إعداد منازل صديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة للمواطنين الذي يحصلون على منازلهم لأول مرة، ومن نامبيا مبادرة ” Atenu Developments and FundRoof.” والتي عملت على تحويل حي سكني إلى حي حديث صديق للبيئة، وكذلك مشروع مشترك ما بين دولتي زيمبابوي واستراليا بعنوان “Elyope Global” والتي تهدف إلى فهم المشكلات التي تواجه البيئة في زيميابوي والعمل على حلها لمنح المواطنين القدرة على بناء وحدات سكنية صديقة للبيئة.

وأشارت مي عبد الحميد، إلى أن هذه هي الجائزة والإشادة الدولية الثانية التي يحصل عليها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خلال أسبوع واحد تقريبًا، بعد أن حصل على جائزة ” الابتكار في فئة السياسات العامة”، وذلك ضمن فعاليات منتدى الإسكان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “MENA HOUSING FORUM”.

ونوهت أن البرنامج الرئاسي “سكن لكل المصريين” والمبادرات التابعة له مثل مبادرة “العمارة الخضراء” حصلت على ثقة المؤسسات الدولية، وهو ما يؤكد توالي الإشادات الدولية بالمشروع، ويرجع ذلك إلى كفاءته في بناء وحدات سكنية مستدامة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل منذ إطلاقه.