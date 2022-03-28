صندوق الإسكان: فتح باب حجز الوحدات المتبقية ضمن مشروعات متوسطي الدخل يومي 29 و30 مارس

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن فتح باب حجز الوحدات السكنية المتبقية من الوحدات المطروحة للتسليم الفوري لمتوسطي الدخل، والتي لم يتم حجزها بمشروعات (سكن مصر، ودار مصر، وجنة)، وذلك يومي 29 و30…

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن فتح باب حجز الوحدات السكنية المتبقية من الوحدات المطروحة للتسليم الفوري لمتوسطي الدخل، والتي لم يتم حجزها بمشروعات (سكن مصر، ودار مصر، وجنة)، وذلك يومي 29 و30 مارس.

وأوضحت مي عبد الحميد أنه سوف يتم فتح باب التقديم على الوحدات المتبقية غدًا الثلاثاء 29 مارس في تمام الساعة التاسعة صباحًا، على أن يتم غلق باب الحجز يوم الأربعاء 30 مارس في تمام الساعة 12 من منتصف الليل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للصندوق https://nch.shmff.gov.eg.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه ما زالت الفرصة قائمة للمواطنين، حيث توجد وحدات سكنية متبقية ضمن مشروع سكن مصر في مدن (القاهرة الجديدة، حدائق أكتوبر، المنيا الجديدة)، بينما توجد وحدات سكنية متبقية ضمن مشروع دار مصر في مدينة (السادات)، كما توجد وحدات سكنية متبقية ضمن مشروع جنة في مدن (6 أكتوبر، القاهرة الجديدة)، ويمكن معرفة أكواد الوحدات المتبقية من خلال الدخول عبر الرابط التالي https://drive.google.com/file/d/1DYp3KOL8xtFnJa2ZdjoaoWOuN3O_66ZC/view

وأضافت مي عبد الحميد أنه يمكن للمواطنين المتقدمين على مشروع جنة حجز الوحدات المتاحة كذلك في مشروعي دار مصر وسكن مصر، ويمكن للمواطنين المتقدمين على مشروع دار مصر حجز الوحدات المتاحة كذلك في مشروع سكن مصر، بينما لا يمكن للمواطنين الحاجزين في مشروع سكن مصر التقدم على الوحدات المتاحة في أي من المشروعين (دار مصر، وجنة).

وأوضحت أنه تم إتاحة هذه الخطوة لمنح فرص أكبر للمواطنين للحصول على الوحدات السكنية الراغبين في حجزها، خصوصًا أن مقدم جدية الحجز الذي تم دفعه من قبل المواطن يغطي مقدم جدية الحجز المطلوب دفعه في المشروع الآخر، وهو ما يسمح له بحجز الوحدة السكنية.

وأكدت مي عبد الحميد، أن خطوات الحجز لم تتغير في الوحدات المتبقية، حيث يجب على المواطن الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق https://nch.shmff.gov.eg ثم إدخال الرقم القومي للمستخدم والرقم السري له، وتأكيد أنه مستخدم حقيقي وليس دخول وهمي Captcha ، ثم يقوم المواطن بكتابة كود الوحدة الخاصة به ثم الضغط على إرسال ثم تظهر رسالة له باختيار الوحدة الراغب بها.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه في حالة عدم قدرة المواطن الدخول على الموقع الإلكتروني يجب عليه تحديث الصفحة Refresh بصورة مستمرة عبر الصغط على Ctrl+f5 أو الضغط على f5، حتى يستطيع المواطن الدخول إلى الموقع بصورة أسرع وذلك ضمن عملية إتاحة الدخول إلى الموقع بصورة أكثر تنظيمًا.

ونوهت إلى ضرورة عدم استخدام المواطن لأكثر من جهاز أثناء عملية الدخول إلى الموقع الإلكتروني وحجز الوحدة السكنية، حيث وصل معدل دخول الأفراد إلى الموقع الإلكتروني إلى ٦٥٠٠ مواطن في الثانية، وهو معدل ضخم جدا يؤدي للضغط الشديد على السيرفرات الموجودة بالموقع.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن يمكن التواصل مع الصندوق بصورة متواصلة من خلال القنوات الاتصالية التابعة له، وذلك من خلال الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحاً : 6 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.