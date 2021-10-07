صندوق الإسكان: بدء فرز مُستندات الحاجزين بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2»

في بشرى سارة للمتقدمين، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بدء إجراءات فحص وفرز مُستندات المواطنين الحاجزين ضمن إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين (2) “للوحدات الجاهزة للتسليم وتحت الإنشاء” لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، والتي تم فتح باب التقدم للحجز بها في 8 أغسطس الماضي،

وتم مد فترة التسجيل حتى الإثنين 4 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي المصري الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.

يهدف إلى تحديد المُنطبق عليهم الشروط

وأفادت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الفحص والفرز المبدئي للمُستندات والبيانات المُسـجلة بواسطة المواطنين الحاجزين عبـر الموقع الإلكتروني للصندوق يهدف إلى تحديد المُنطبق عليهم الشروط وغيـر المُنطبق عليهم الشروط وفقاً للضوابط المُعلن عنها سابقاً، والتأكد من استيفاء كافة المستندات المطلوبة بكراسة الشروط.

مشيرة إلى أن عدد المُسددين لمُقدمات جدية الحجز ضمن إعلان الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة – وثلاث غرف وصالة) للمواطنين مُنخفضي ومتوسطي الدخل بلغ ما يقرب من 46 ألف مواطن، بينما بلغ عدد الحاجزين المُسـجلين بالموقع الإلكتروني للصندوق ما يزيد على 43 ألف مواطن، فى الوقت الذى بلغ عدد المواطنين المُسددين لمُقدمات جدية الحجز للوحدات السكنية تحت الإنشاء (ثلاث غرف وصالة) التـي سيتم تسليمها خلال 36 شهراً، والخاصة بالمواطنين متوسطي الدخل فقط، ما يقرب من 12 ألف مواطن، وعدد الحاجزين المُسـجلين بالموقع الإلكتروني للصندوق ما يزيد على 11 ألف مواطن.

وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أنه بالمراجعة المبدئية لموقف الطلبات المُسجلة على مشروعات إعلان الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة – وثلاث غرف وصالة) للمواطنين مُنخفضي ومتوسطي الدخل فقد تبين وجود عدد 54 مشروعا بلغ عدد المتقدمين عليها عدد أقل من عدد الوحدات المتاحة.

وبلغ عدد المتقدمين ما يزيد عن 6 آلاف مواطن مقابل عدد يقرب من 35 ألف وحدة سكنية، وذلك بالمدن التالية: محافظة دمياط:

“مدينة الزرقا، ومركز شطا”.

محافظة الاسماعيلية:

“مركز السماكين، ومركز التل الكبير، ومركز القنطرة شرق”.

محافظة شمال سيناء:

“مدينة العريش، ومركز بئر العبد”.

محافظة أسيوط:

“مركز الفتح، ومركز منقباد، ومركز ابنوب، ومركز البدارى، ومركز ابوتيج، ومركز ديروط، ومركز ساحل سليم، ومركز منفلوط”.

محافظة قنا:

“مركز القارة (بلاد المال)، ومركز الوقف، ومركز قوص (العقب)، ومركز قوص (العليقات)، ومركز قوص (خزام)، ومركز نقادة (الشيخ حسين).

محافظة سوهاج:

“مركز الكوثر، ومركز أخميم الجديدة، ومركز المراغة، ومركز جهينة”.

محافظة المنيا:

“مركز المطاهرة، ومركز المنيا، ومركز سمالوط”.

محافظة أسوان:

“مركز إدفو، ومركز كوم امبو “.

محافظة مطروح:

“مركز سيوة، ومركز الحمام”

محافظة الفيوم:

“مركز شدموه، ومركز هوارة، ومركز دمشقين”

محافظة الأقصر:

“مركز ارمنت (الريانية)، ومركز اسنا، ومركز اسنا الدير، ومركز الطود، ومركز القرنة (الضبعية)، ومركز المدامود”.

محافظة المنوفية:

“مركز السادات (الاخماس)، ومركز السادات (بديل الدير)”.

محافظة البحيرة: مركز وادى النطرون”.

محافظة الشرقية:

“مركز القرين، ومركز أولاد صقر”

محافظة بنى سويف:

“مركز الواسطى، ومركز اهناسيا، ومركز بنى سليمان، ومركز العلالمة”.

وسيتم خلال الأيام القادمة البدء في إجراءات الاستعلام الميداني على ملفات المُتقدمين على تلك المدن.

من جانب آخر تبين وجود عدد 35 مشروعا من مشروعات إعلان الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري المتقدمين عليها عدد أكبر من الوحدات المتاحة، حيث بلغ عدد المواطنين المتقدمين على تلك المشروعات ما يقرب من 37 ألف مواطن مُقابل عدد يقارب 19 ألف وحدة سكنية موزعة بالمدن التالية:

محافظة كفر الشيخ: مركز الحامول، ومركز سيدى سالم، ومركز قلين – محافظة الوادى الجديد: مركز الفرافرة – محافظة سوهاج: مركز المراغة، ومركز المنشأة، ومركز طما، ومركز طهطا – محافظة المنيا: مدينة المنيا الجديدة، ومركز بني مزار ، ومركز مطاى – محافظة الشرقية: مركز أبو كبير، مركز فاقوس، ومركز مشتول السوق – محافظة أسيوط: مدينة أسيوط الجديدة، ومدينة ناصر غرب أسيوط.

محافظة الاسكندرية: مدينة برج العرب الجديدة – محافظة بنى سويف: مدينة بنى سويف الجديدة، ومركز بنى سويف، ومركز الفشن – محافظة قنا: مدينة قنا الجديدة، مركز حاجر الجبل، ومدينة غرب قنا، ومركز القارة (أبو تشت)، ومركز القارة (أبو شوشة) – محافظة الأقصر: مدينة طيبة الجديدة – محافظة الاسماعيلية: مركز فايد، ومركز البياضه، ومركز القصاصين.

محافظة الغربية: مركز كفر الزيات – محافظة المنوفية: مركز السادات (الخطاطبة) – محافظة البحيرة: مركز بدر، حيث سيتم فرز كافة طلبات المتقدمين على تلك المشروعات لمراجعة البيانات والمستندات المُسجلة على النظام والتي يتم وفقاً لها تحديد مدي انطباق الشروط من عدمه، ومن ثم تحديد أولويات العملاء على تلك المشروعات.

وقالت مى عبدالحميد: أما فيما يخص إعلان الوحدات السكنية تحت الإنشاء (ثلاث غرف وصالة) التي سيتم تسليمها خلال 36 شهراً، والخاص بالمواطنين متوسطي الدخل فقط، والمطروحة بالمُدن التالية: بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة “البداري”، بورفؤاد.

سيتم فرز كافة طلبات المتقدمين على تلك المشروعات لمراجعة البيانات والمستندات المسـجلة على النظام، والتي سيتم وفقاً لها تحديد أولويات العملاء على تلك المشروعات في حالة زيادة عدد المتقدمين عليها عن عدد الوحدات المتاحة بها، وفيما يخص المواطنين المُنطبق عليهم الشروط فسيتم تمكينهم من سداد الدفعات ربع السنوية المُستحقة عليهم – طبقاً للمنصوص عليه بكراسة الشروط – بدءا من 1 يناير 2022 وذلك بواقع عدد 12 دفعة ربع سنوية خلال مدة التنفيذ (ثلاث سنوات).

وأشارت مي عبد الحميد، إلى أنه سيتم إرسال رسائل نصية لكافة المواطنين الحاجزين الذين سيتم فرز طلباتهم، ممن قاموا بسداد مُقدم جدية الحجز للوحدات السكنية وقاموا بتسـجيل طلباتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق، تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المتبعة من جانب المواطنين سواء المُنطبق عليهم الشروط أو غيـر المُنطبق عليهم الشروط.

لافتة إلى أنه سيتم فتح باب تقديم طلبات التظلم للمواطنين غير المُنطبق عليهم الشروط كفرصة ثانية لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغيـر المُكتملة لتعديل موقفهم من غيـر مُنطبق إلى مُنطبق، بجانب عدم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق الشروط عليهم وقت التقديم، والخاصة بعدم انطباق شرط الدخل (الدخل المُتجاوز للحد الأقصى والأقل من الحد الأدنى)، وكذا عدم انطباق شرط السن المُعلن عنه سابقاً بكراسات الشروط، مع إمكانية قبول التظلمات دون ذلك بشرط استيفاء المُستندات أو البيانات غيـر المُكتملة، أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز في حالة عدم استيفاء التوقيعات.

وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: إنه على من يرغب في مزيد من التفاصيل أو أي تساؤل أو استفسار، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط:

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