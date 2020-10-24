عقـــارات

صندوق الإسكان الاجتماعي يطلق حملة تعريفية بإجراءات حجز الوحدات (فيديو)

في إطار الحرص على التواصل بصورة فعالة ومباشرة مع المواطنين
شريف عمر 12:17 م, السبت, 24 أكتوبر 20 12:17 م, السبت, 24 أكتوبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أطلق صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقاري، حملة تعريفية جديدة، لشرح وتوضيح إجراءات حجز الوحدات السكنية التي يطرحها الصندوق للمواطنين محدودى ومتوسطى الدخل، في إطار الحرص على التواصل بصورة فعالة ومباشرة مع المواطنين.

قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى و دعم التمويل العقاري، إن الحملة تشمل مجموعة من الفيديوهات التوضيحية، سيتم نشرها تباعاً للمواطنين عبر قنوات الاتصال الرسمية التابعة للصندوق، والتي تُمَكِن المواطن من فهم جميع إجراءات التقديم لطلبات الحصول على الوحدة السكنية خطوة بخطوة من مصادرها الصحيحة دون وسطاء.

اقرأ أيضا  «إنرشيا» العقارية تستهدف مليار جنيه مبيعات في الربع الأخير من 2020

وأضافت رئيس صندوق الاسكان الاجتماعى : تم تدشين الحملة بفيديو عن كيفية حساب قيمة التمويل والقسط الشهري بالنسبة لوحدات الإسكان الإجتماعى لمحدودي الدخل، واحتوى الفيديو على مثال عملي لتسهيل فهم الأسلوب المُتبع في حساب قيمة التمويل والقسط الشهري، حيث يختلف الأمر من إعلان لآخر، ووفقًا لشروط محددة تم إيضاحها من خلال الفيديو.

اقرأ أيضا  «تيرا» العقارية تترقب موافقة جهاز أسيوط الجديدة لبدء مشروع «الربوة»

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري: لمزيد من التفاصيل والاستفسارات، يرجى متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعى و دعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي (http://www.facebook.com/shmffeg)

الصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: (https://www.youtube.com/shmffeg)، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg)

أو من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحاً: 9 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن / مديريات الإسكان.

اقرأ أيضا  نائب رئيس المجتمعات العمرانية بتفقد مشروع سكن مصر بالقاهرة الجديدة
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم شريف عمر

ملف الكاتب شريف عمر

اقرأ أيضاً

وزير الإسكان يستعرض اللمسات الأخيرة للاشتراطات البنائية فى 3 محافظات

شريف عمر 12:05 م, السبت, 24 أكتوبر 20

وزير الإسكان يترأس الاجتماع الثاني للجنة مواجهة مخاطر الأمطار والسيول

شريف عمر 9:33 م, الجمعة, 23 أكتوبر 20

«بأوسع عرض ممكن».. السيسي يوجه بالالتزام الدقيق لمواصفات الطرق الحرة (صور)

المال - خاص 6:13 م, الجمعة, 23 أكتوبر 20

الحكومة : لا صحة لاستصدار أية تراخيص بناء جديدة للعقارات حتى 4 أدوار

صفية حمدي 5:14 م, الجمعة, 23 أكتوبر 20

الحكومة: 122646 مبنى وعمارات سكنية تم طلاء واجهاتها وأسوان والدقهلية والأقصر في المقدمة

صفية حمدي 4:09 م, الجمعة, 23 أكتوبر 20

«أكتوبر الجديدة»: بدء تنفيذ 135 ألف وحدة إسكان اجتماعي الشهر المقبل

شريف عمر 9:08 م, الخميس, 22 أكتوبر 20