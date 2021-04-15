صندوق استثمار A15 يمنح تمويل 2 مليون جنيه لتطبيق لافيري للتنظيف الجاف‎

لافيري تخطط للتوسع بالخليج العامين المقبلين

كشف صندوق استثمار A15 أنه منح تطبيق لافيري، أول تطبيق لخدمات التنظيف الجاف وغسل الملابس في مصر، دفعة تمويل استثماري قيمتها مليوني جنيه.

وتتواجد شركة تنظيف ومعالجة الملابس عبر الخدمات الرقمية لافيري في السوق منذ عام 2018، ولديها قاعدة عملاء تضم أكثر من 4000 مُستخدم مُسجل، مع تحقيق معدل نمو شهري 25٪.

وعلق كريم بشارة، الشريك المؤسس في مجموعة A15، في بيان اليوم، على جولة التمويل قائلًا: “لقد لفت نظرنا ما حققه فريق عمل لافيري من نجاح حتى الآن من حيث عدد العملاء الفعليين الذين اجتذبهم التطبيق في المناطق التي يعملون فيها، بالإضافة إلى المستوى الاستثنائي للخدمة التي يقدمونها لعملائهم”.

وأضاف: “تعد الشركة الناشئة إضافة مهمة إلى محفظتنا نظرًا لخبراتنا السابقة في بناء شركات استهلاكية ناشئة تعتمد على التكنولوجيا والاستثمار فيها”.

ويجمع مؤسسا لافيري، أيمن جاب الله ومهاب علوش ، أكثر من 20 عامًا من الخبرة في حلول البرمجيات وتطوير الأعمال والتحول الرقمي عبر الشركات العالمية وكذلك المؤسسات الصغيرة، وينضم إليهما الآن هاني سلامة، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة لافيري، الذي كان يدير شركة عائلية لغسيل الملابس كانت قد أنشئت منذ 30 عامًا، مُستندة إلى سجل حافل من الإنجازات يتمتع به فريق العمل لديها، بالإضافة إلى خبرات استثنائية في مجال التنظيف الجاف، تتطلع لافيري إلى رفع مستوى “الخدمات الاستهلاكية عند الطلب” في مصر.

وقال البيان إن لافيري تخطط لتوسيع إطار عملياتها بهدف تسهيل وصول مجموعة أكبر من العملاء في القاهرة الكبرى إلى خدمات الغسيل المتميزة، ومن ثم التوسع في دول الخليج خلال العامين المقبلين.

وقال أيمن جاب الله، الشريك المؤسس في لافيري: “الشراكة مع A15 خطوة فارقة ومحورية لشركتنا، ويسعدنا التعاون مع مستثمر رائد ومؤثر في التكنولوجيا بهذا الحجم. متحمسون لتحقيق الاستفادة القصوى من فريق A15 من الخبراء الذين سيساعدون بكل تأكيد في بناء قدراتنا الوظيفية المختلفة من خلال برنامج تطوير المشاريع بالإضافة إلى الاعتماد على شبكة شركاء A15 ومكاتبها للتوسع الإقليمي في المستقبل”.

وتابع أن أهم ما يميز لافيري عن منافسيها في السوق هو سهولة استخدام التطبيق بالنسبة للعميل بالإضافة إلى جودة الخدمة المُقدمة وخدمات ما بعد البيع المميزة. تقدم الشركة أيضًا ميزة تتبع الطلبات وتوفر مختلف خيارات الدفع.

وقال هاني سلامة، الرئيس التنفيذي الجديد للافيري: “متحمس جدًا للانضمام إلى لافيري، ولاستغلال الفرصة التي ستتاح لي للاستفادة من خبرتي التي امتدت إلى 30 عامًا في شركة التنظيف المملوكة لعائلتي لتعزيز موقع لافيري ونموذج الأعمال الرقمي المبتكر الذي تتبناه، إلى جانب الخدمات الجديدة التي ستُضاف إلى محفظة أعمال الشركة، ونتطلع إلى تقديم نموذج أعمال محلي قادر على التوسع في دول الخليج قريبًا بدعم من شركائنا”.

وقالت سحر سلامة، عضو مجلس إدارة لافيري: “ثورة الخدمات الرقمية التي نشهدها الآن أضحت تلامس كافة القطاعات، وألمس إمكانات كبيرة، وحاجة ملحة في سوق التنظيف والتنظيف الجاف في مصر لهذا التغيير، ويمكننا بوجود فريق عمل متمكن مثل الذي تضمه لافيري، أن نتوقع قطع خطوات استثنائية في هذا المجال”.