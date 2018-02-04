صندوق استثمار يقلص حصة فى جهينة بقيمة 14 مليون جنيه

رجب عزالدينأعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية، عن قيام صندوق الاستثمار Aberdeen Frontier Markets Equity Fund ببيع 1.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية 14.2 مليون جنيه تقريبًا.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد: "بذلك تنخفض نسبة مساهمة الصندوق إلى 4.91% من الأسهم، مقارنة بنحو 5% قبل العم

رجب عزالدين

أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية، عن قيام صندوق الاستثمار Aberdeen Frontier Markets Equity Fund ببيع 1.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية 14.2 مليون جنيه تقريبًا.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد: “بذلك تنخفض نسبة مساهمة الصندوق إلى 4.91% من الأسهم، مقارنة بنحو 5% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 10.64 جنيه، والتنفيذ بواسطة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، والافصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال الشركة 941.4 مليون جنيه، موزعًا على 941.4 مليون جنيه، بقيمة اسمية جنيه للواحد.