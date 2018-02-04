صندوق استثمار يرفع حصته فى ليسيكو مصر بقيمة 18.8 مليون جنيه

رجب عزالدين أعلنت شركة ليسيكو مصر عن قيام صندوق الاستثمار CORONATION GLOBAL FRONTIERS MASTER FUND، بشراء 3 مليون سهم بقيمة إجمالية 18.8 مليون جنيه تقريبا. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية " بذلك ترتفع مساهمة الصندوق إلى 17.88% تقريبا من…

رجب عزالدين

أعلنت شركة ليسيكو مصر عن قيام صندوق الاستثمار CORONATION GLOBAL FRONTIERS MASTER FUND، بشراء 3 مليون سهم بقيمة إجمالية 18.8 مليون جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية ” بذلك ترتفع مساهمة الصندوق إلى 17.88% تقريبا من أسهم الشركة مقارنة بنحو 14% تقريبا قبل العملية “.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 6.10 جنيه وتم التنفيذ بواسطة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية وتم الافصاح وفقا لاحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال الشركة 400 مليون جنيه، موزعا على 80 مليون سهم، بواقع 5 جنيه للسهم الواحد.