صندوق استثمار يرفع حصته فى بالم هيلز للتعمير بـ 64 مليون جنيه

رجب عزالدين أعلنت شركة "بالم هيلز للتعمير"، عن شراء صندوق الاستثمار UP P CAPITAL INVESTMENT نحو 16 مليون سهم من أسهمها، بقيمة 64 مليون جنيه تقريباً. وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة، اليوم الإثنين، أن الصندوق المذكور مملوك لشركة ONE PERSON للعقارات، مشيرة إلى ارتفاع حصته فى الشركة إلى 5.68% بع

رجب عزالدين



أعلنت شركة “بالم هيلز للتعمير”، عن شراء صندوق الاستثمار UP P CAPITAL INVESTMENT نحو 16 مليون سهم من أسهمها، بقيمة 64 مليون جنيه تقريباً.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة، اليوم الإثنين، أن الصندوق المذكور مملوك لشركة ONE PERSON للعقارات، مشيرة إلى ارتفاع حصته فى الشركة إلى 5.68% بعد العملية، مقارنة بـ 4.99% قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 4 جنيهات، والتنفيذ بواسطة شركة العربى الإفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية، والإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال الشركة 1.64 مليار جنيه، موزعاً عبر 2.3 مليار سهم، بقيمة اسمية جنيهين للواحد.