صندوق استثمار يبيع 20 ألف سهم من حصته بمطاحن شمال القاهرة

رجب عز الدينأعلنت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة قيام صندوق استثمار بنكى الأهلى ومصر "بشائر" ببيع 20 ألف سهم من مساهمته فى الشركة بقيمة إجمالية 597 ألف جنيه تقريبًا.وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية: "بذلك تصل نسبة مساهمة الصندوق بعد العملية إلى 4.915% فى أسهم الشركة، مقارنة بنحو 5.

رجب عز الدين





أعلنت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة قيام صندوق استثمار بنكى الأهلى ومصر “بشائر” ببيع 20 ألف سهم من مساهمته فى الشركة بقيمة إجمالية 597 ألف جنيه تقريبًا.

وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية: “بذلك تصل نسبة مساهمة الصندوق بعد العملية إلى 4.915% فى أسهم الشركة، مقارنة بنحو 5.12% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 4.91 جنيه تقريبًا، وتم التنفيذ عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وتم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وأقرّت عمومية الشركة في 19 أكتوبر الماضى توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 2.35 جنيه للسهم، بإجمالي 25.14 مليون جنيه، عن العام المالي المنتهي في يونيو 2017.

ويبلغ رأسمال الشركة 107 ملايين جنيه، موزعًا على 10.7 مليون سهم، بواقع 10 جنيهات للسهم.