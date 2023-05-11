صندوق استثمار «إسكان للتأمين» يكمل تغطية اكتتاب وثائقه بسعر 10 جنيهات للواحدة

أكمل صندوق استثمار شركة إسكان للتأمين تغطية الاكتتاب النقدي بالجنيه المصري ذي العائد اليومي التراكمي الخاص به، حيث أغلق في نهاية يوم عمل الأربعاء؛ العاشر من مايو 2023 بعدد 26,346,776 وثيقة بسعر 10 جنيهات للوثيقة الواحدة.

وأفاد هشام محسن؛ العضو المنتدب لشركة إسكان للتأمين، بأنه قد تم تغطية الاكتتاب في صندوق استثمار شركة إسكان للتأمين النقدي بالجنيه المصري ذي العائد اليومي التراكمي، حيث أغلق في نهاية يوم عمل الأربعاء العاشر من مايو 2023 بعدد 26,346,776 وثيقة بسعر 10 جنيهات للوثيقة الواحدة، بإجمالي مبلغ 263,467,760 مليون جنيه، وبذلك يكون قد تم تغطية الاكتتاب 5.27 مرة.

وكانت شركة إسكان للتأمين قد أطلقت أولى صناديقها الاستثمارية، وهو صندوق نقدي، كل يوم، وجاء إطلاقه تماشيًا مع إستراتيجية الشركة لتقديم منتجات استثمارية وادخاريه للأفراد والمؤسسات.

وفي تصريحات خاصة لــ”رجال الأعمال” قال محمد جمعة مدير عام الشئون المالية بالشركة : لقد حرصت اسكان للتأمين على تقديم صندوقها الأول أن يكون صندوق نقدى لزيادة الطلب على تلك النوعيه من الصناديق من جانب الشركات لارتفاع عوائدها وكذلك للوفورات الضريبيه المحققة من الاستثمار فى تلك الصناديق، وتم اختيار شركة العربي الإفريقي لإدارة الاستثمارات، لإدارة الصندوق، وهي إحدى الشركات الكبرى فى مجال إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية، وتتمتع بخبرة طويلة وسجل حافل من الإنجازات والأداء الاستثماري المتميز.

وتم فتح باب الاكتتاب العام للصندوق يوم الأحد؛ لثاني من إبريل 2023، مستهدفًا جمع 100 مليون جنيه بشكل مبدئي، على أن يصل حجم الصندوق فى عامه الأول إلى 250 مليون جنيه، وحرص فريق العمل على اختيار التوقيت الأمثل لطرح الصندوق، والذي يتوافق مع ارتفاع عوائد أدوات الدخل الثابت، بما يحقق للمستثمرين عوائد متميزة.

ويذكر أن «إسكان للتأمين» شركة مساهمة مصرية، تأسست طبقًا للقرار رقم 2105 الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الخامس من أغسطس 2008، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لإنشاء شركات التأمين المصرية، ومسجلة تحت رقم 24 بسجل هيئة الرقابة المالية، وبدأت نشاطهـا فى الأول من ديسمبر 2008.