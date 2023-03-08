صندوق استثمار أيرلندي يرفع حصته في ماكرو جروب بشراء 1.3 مليون سهم

رفع صندوق استثمار أيرلندي حصته في شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية عبر شراء 1.3 مليون سهم بقيمة إجمالية 4.22 مليون جنيه تقريبًا.
وأظهر إفصاح مرسل للبورصة المصرية من صندوق” Coronation Africa Frontiers Fund Universal “، ارتفاع حصته في ماكروب جروب بعد تلك العملية من 4.8% إلى 5.11%.
وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 3.23 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية،ولم يظهر الإفصاح ارتباط الصندوق الأجنبي بأى أطراف مساهمة في شركة ماكرو جروب (أفراد أو كيانات).
ويستثمر الصندوق الأيرلندي في أسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية منذ سنوات، من بينها شركة
ماكرو جروب تستعد لتوزيع 60 مليون جنيه أرباحًا على المساهمين وحملة الأسهم
وتستعد ماكرو جروب لتوزيع
وأظهر أحدث نتائج أعمال سنوية لشركة ماكرو جروب،ارتفاع مبيعاتها إلى 729.6 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي ديسمبر 2022 ، مقارنة مع نحو 594.2 مليون جنيه خلال عام 2021.
وكشفت قوائم الشركة المالية المرسلة للبورصة، ارتفاع
وارتفع صافى أرباح الشركة إلى 173.8 مليون جنيه خلال عام 2022، مقارنة مع صافي أرباح بلغ 147.9 مليون جنيه خلال عام 2021، ولم تظهر القوائم المستقلة للشركة الأم نتائج مختلفة على مستوى الربحية.
ارتفاع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.30 جنيه حتى ديسمبر 2022
وارتفع نصيب السهم من الأرباح المجمعة إلى 0.30 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة مع 0.26 جنيه خلال العام المالي 2022.
واقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 60 مليون جنيه عن نتائج عام 2022، بواقع 0.15 جنيه للسهم، على أن تعرض على الجمعية العامة للمساهمين لإقرارها في أقرب انعقاد.
وأظهرت
وكشفت نتائج ماكرو جروب المرسلة للبورصة (2 نوفمبر الماضي)، عن ارتفاع صافى أرباحها إلى 129.4 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة مع أرباح بلغت 106.8 مليون جنيه خلال عام 2021 بنسبة نمو 21% تقريبًا.
وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 023 جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة مع 0.18 جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، بنسبة صعود 25% تقريبًا.
إطلاق 19 مستحضرا دوائيا بالأسواق خلال العام الماضي
ونجحت الشركة في إطلاق 19 مستحضرا طبيا جديدا خلال التسعة أشهر الأولى من 2022، منهم 9 منتجات جرى إطلاقها في الربع الثالث منفردا، وفقًا لإفصاح تفسيرى مرسل للبورصة .
ونجحت الشركة في طرح 21 منتجا طبيا جديدا خلال 2021، شملت منتجات العناية بالفم تحت العلامة التجارية “Denton”، وجهاز جديد للتدليك بالصقيع،وهو أول جهاز من نوعه فى السوق المصرية.
وأظهرت أول نتائج أعمال سنوية بعد طرح ماكرو جروب فى البورصة،ارتفاع مبيعاتها بنسبة 38% إلى
وكشفت النتائج السنوية المرسلة للبورصة (6 مارس 2022) عن ارتفاع صافى أرباحها إلى 148 مليون جنيه تقريبا خلال العام الماضى مقارنة مع أرباح بلغت 135 مليونا خلال عام 2020 بنسبة نمو 9.5% تقريبًا.
وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.26 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة مع 0.23 جنيه خلال العام السابق 2020، بنسبة صعود 13% تقريبًا.
وعزت الشركة نمو نتائج أعمال العام الماضى إلى نجاح إستراتيجيتها فى تحسين مزيج باقة المنتجات عبر تنمية مبيعات الوحدات البيعية الأعلى قيمة وسعرا بالتوازى مع تعديل سياسات التسعير بما يناسب جميع شرائح المستهلكين.
ارتفاع حصة الشركة من سوق المستحضرات الطبية في مصر إلى 24% عام 2021
وأشارت إدارة الشركة إلى ارتفاع حصتها فى سوق المستحضرات الطبية فى مصر إلى 24.3% خلال 2021، وفقا لإفصاح مفسر لنتائج الأعمال السنوية مرسل للبورصة آنذاك.
ووافق مجلس إدارة ماكرو جروب فى 26 مايو الماضى على الاستحواذ على شركة
وأفصحت الشركة فى(14 فبراير 2022) عن دراستها بعض
وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هذه الفرص مازالت محل الدراسة وسيجرى بدء التفاوض حول أفضل واحدة منها فور الانتهاء من مناقشتها جميعا.
ماكرو جروب طرحت 45.8% من أسهمها في البورصة بقيمة 1.28 مليار جنيه
وطرحت ماكرو جروب 45.8% من أسهمها في البورصة المصرية في يناير 2022 بقيمة إجمالية 1.28 مليار جنيه،وبدء التداول على
وقسمت الشركة الطرح على شريحتين ،الأولى طرح خاص لنحو 251.2 مليون سهم (تمثل غالبية الطرح)، وجرى عرضه للهيئات والمستثمرين الأفراد من ذوى الملاءة المالية وكذلك أصحاب الخبرة فى مجال الأوراق المالية، وجرى تغطيته بمعدل 1.79 مرة.
بينما بلغت الشريحة المخصصة للطرح العام حوالي 13.2 مليون سهم تقريبا،أتيحت للجمهور من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وجرى تغطيتها بمعدل
وقالت ماكرو جروب فى تصريحات سابقة لـ “المال” إنها تستهدف جمع حصيلة تقدر بنحو
وحاولت ماكرو جروب طرح أسهمها فى البورصة
وتأسست الشركة عام 2005، كشركة تضامن ، ثم تغير شكلها القانونى عام 2010 إلى شركة ذات مسئولية محدودة تعمل فى مجال إنتاج المستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل.